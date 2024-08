Alpine A290, arriva su strada la piccola elettrica: i dettagli

L’Alpine A290 segna l’inizio della nuova svolta nell’universo elettrificato per il marchio del Gruppo Renault. Derivata strettamente dalla Renault 5, l’A290 ha un look più aggressivo grazie a uno specifico body kit differente e motori più ruggenti. Ora disponibile per gli ordini, questa elettrica dalle dimensioni ridotte e compatte si distinguerà sulla strada per le sue prestazioni e per il suo design accattivante dai colori affascinanti.

L’Alpine A290 è disponibile in quattro tinte di carrozzeria. La si può ordinare in Nero Profondo, Blu Alpine Vision, Grigio Scisto satinato e Bianco Nival. Oltre ai colori si possono scegliere quattro allestimenti diversi: GT, GT Premium, GT Performance e GTS. La versione di base GT ha numerose dotazioni di serie, inclusi stupendi cerchi in lega da 19″. Gli pneumatici in tal caso sono i Michelin Sport EV e gli interni sono in TEP. Per quanto riguarda la tecnologia, cosa da tener in valutazione, si ha un sistema di infotainment avanzato con Google Automotive Services e funzionalità di connettività complete. I prezzi in Italia partono da 38.700 euro per la versione GT, fino a 46.200 euro per la GTS Première Edition.

Allestimento e grande potenza per la nuova Alpine

L’allestimento GT Premium dell’Alpine ha quei tocchi particolari che rendono tutto più lussuoso. Gli interni sono in pelle Nappa, il tetto è nero a contrasto e l’auto ha un impianto audio Devialet. La GT Performance, con i suoi 220 CV, si ha poi speciali pinze dei freni anteriori Brembo rosse, pneumatici Michelin Pilot Sport 5 e un sistema di telemetria integrato ideato propriamente per migliorare la guida a tutto tondo. La GTS, al vertice della gamma, ha invece tutte le caratteristiche precedenti elencate a cui si aggiungono altri dettagli esclusivi.

L’Alpine A290 è presentata in due varianti di potenza. La prima è una versione da 180 CV che riesce ad accelerare passando da 0 a 100 km/h in appena 7,4 secondi e, premendo sull’acceleratore, tocca i 160 km/h. C’è poi una versione più performante da 220 CV capace invece di passare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 170 km/h, poco più della precedente. Con l’A290, Alpine porta sul mercato una piccola auto dotata di un perfetto mix di sportività e innovazione, inaugurando una nuova era elettrificata che promette di entusiasmare gli appassionati.