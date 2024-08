La sosta a Milano diventa sempre più cara

Tariffe di sosta a Milano: ecco cosa potrebbe cambiare

La situazione riguardo lae laurbana adiventa sempre più. A complicare le cose potrebbe arrivare un nuovo. Quest’ultimo è statoda alcunidel Comune di Milano appartenenti alla maggioranza di. La mozione in questione verrà discussa dopo la. Ma in cosa consiste nello specifico?

L’intervento depositato non fa distinzione sulla residenza o la domiciliazione dei proprietari dei veicoli. Inoltre, riguarderà sia le vetture con motore termico che quelle con uno elettrico. Considerando quest’ultimi dettagli è evidente come con la nuova iniziativa si intenda espandere i provvedimenti anche ai residenti della città di Milano. Inoltre, verranno compresi anche i veicoli totalmente elettrici con sosta a pagamento negli stalli blu.

La mozione richiesta potrebbe comportare un aumento dei costi per gli automobilisti milanesi. Nel dettaglio, verrà deciso se raddoppiare o triplicare le tariffe di sosta. Il provvedimento riguarderà i veicoli privati per trasporto passeggeri con un peso superiore a 1,6 tonnellate.

Quest’ultime sono le solo informazioni emerse sulla questione. Bisognerà attendere per sapere se ci saranno ulteriori condizioni e distinzioni tra le vetture coinvolte. Ad esempio, in molti si chiedono se i SUV saranno coinvolti o meno. È utile considerare che nella mozione viene fatto riferimento diretto ai SUV. Nello specifico viene evidenziato come sia cresciuto negli ultimi anni il numero di tali vetture che circolano nel centro città. I consiglieri parlano già di sosta maggiorata per i SUV, ma bisognerà attendere per avere conferme ufficiali.

Secondo quanto riferito l’intervento mira a migliorare la qualità dell’area regolarizzando il traffico delle vetture. Ciò che è certo è che verranno introdotti ulteriori elementi per definire la norma che regolerà l’introduzione delle nuove tariffe di sosta. Non resta che attendere la sessione di Bilancio per scoprire quali saranno le novità in arrivo per gli automobilisti milanesi.