Offerte TIM per Over 60: promozioni e vantaggi per l’estate

Per quest' estate TIM offre tariffe vantaggiose per clienti over 60, sia per la telefonia mobile che per la linea fissa.

TIM, di recente, ha lanciato una serie di offerte dedicate agli utenti con più di 60 anni. Ciò attraverso la promozione di pacchetti vantaggiosi sia per la telefonia mobile che per la linea fissa. Per i clienti mobili, le tariffe TIM60+ si distinguono per la loro flessibilità e accessibilità. La versione base dell’offerta, prevede un canone mensile di 7,99 €, offrendo 1Giga di navigazione in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Chi ha bisogno di più traffico dati può optare per la tariffa TIM60+ a 12,99 € al mese. La quale include 4 o 6 Giga in 5G a seconda del metodo di pagamento scelto.

Sconti e soluzioni per la linea fissa: arriva anche TIM WiFi casa per anziani

Per coloro che richiedono, invece, una connessione senza limiti, l’ operatore propone anche l’opzione TIM UNICA Power, a 9,99 €. Quest’ ultima garantisce Giga illimitati alla massima velocità, oltre che minuti e 200 SMS. A cui si aggiungono servizi extra come DoctorTIM Mobile e Navigazione Sicura.

Nel settore delle offerte per la linea fissa, TIM ha riservato uno sconto speciale per i clienti over 65 con il piano WiFi Casa. Questa promozione, disponibile a 26,90€ al mese, include una connessione in fibra ottica fino a 2,5Gbps e chiamate illimitate. Il piano prevede uno sconto di 3€ al mese per i clienti senior. Un vantaggio rilevante rispetto alle tariffe standard. Il pacchetto comprende anche un modem TIMHub+, che è incluso nel prezzo del servizio ma comporta un costo aggiuntivo di 5€ per 48 mesi in caso di recesso anticipato. Insomma, con queste promo, l’ operatore mira ad offrire soluzioni personalizzate e convenienti per gli utenti più maturi. Così da facilitare l’accesso a tecnologie moderne e servizi di alta qualità a prezzi super competitivi. In ogni caso, se desiderate avere informazioni più dettagliate a riguardo, vi consigliamo di consultare il sito web del gestore. Qui troverete una varietà di proposte che vi lasceranno solamente l’imbarazzo della scelta.