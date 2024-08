Hanford passa da sito nucleare a solare: arriva un parco fotovoltaico da 1 GW

Dalle ceneri molto spesso si rinasce e dopo gli incendi dal terreno possono spuntare dei fiori. Queste sono solo alcune massime rispetto a quello che la natura può fare, ma anche l’uomo può ricavare dai disastri dei veri e propri vantaggi. Secondo quanto riportato infatti all’interno del sito nucleare Top Secret di Hanford nascerà a breve un nuovo parco solare. Al suo interno verrà prodotta energia annua per addirittura 1 GW.

Il nome di questo progetto si chiama DOE, e fa capo al Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti. L’intento principale quando fu costruito il sito, era quello di produrre del plutonio. Necessario per lo sviluppo della bomba atomica con lo sfruttamento dei reattori nucleari, questo fu prodotto in quantità sufficiente. I reattori poi furono chiusi negli anni successivi, fino alla dismissione nel 1971. Ora tutto sta per cambiare, con un nuovo progetto che vedrà Hanford diventare un luogo utile per generare energia rinnovabile.

Hanford diventa un parco fotovoltaico: addio ai reattori, ecco i pannelli

Ben presto i lavori cominceranno e faranno parte dell’iniziativa Cleanup to Clean Energy. Il programma è stato pensato appositamente per recuperare riqualificare tutti i terreni che ora sono di proprietà DOE.

“Dall’inizio dell’amministrazione Biden-Harris, sono stati aggiunti quasi 90 gigawatt di capacità solare alla rete elettrica, abbastanza per alimentare circa 13 milioni di abitazioni. Stiamo continuando su questo cammino storico con un altro significativo progetto solare. Con l’annuncio odierno, il DOE sta trasformando migliaia di acri di terreno nel sito di Hanford in un vivace centro per la generazione di energia solare priva di emissioni di carbonio, stabilendo un modello per la pulizia ambientale e offrendo nuove opportunità economiche alle comunità locali“.

Queste sono infine le parole da parte del presidente del consiglio per la qualità ambientale alla Casa Bianca, Brenda Mallory:

“Con l’annuncio odierno del Dipartimento dell’Energia, l’amministrazione Biden-Harris prosegue nell’obiettivo di costruire un’economia energetica sostenibile e un futuro libero da emissioni di carbonio. L’ampliamento della produzione di energia pulita genera posti di lavoro ben retribuiti, tutela l’ambiente e promuove comunità più sane in tutto il paese“.