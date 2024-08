Wall Street Journal ha sollevato diverse preoccupazioni sul futuro di Twitch. In un rapporto è stato riportato che il servizio streaming continua a registrare importanti perdite finanziarie. Tale situazione ha sollevato numerosi interrogativi tra gli addetti ai lavori. Quest’ultimi, infatti, sono preoccupati che la piattaforma possa trasformarsi in un “brand zombie“. Si tratta di un termine utilizzato per descrivere un’acquisizione che viene gradualmente messa da parte a causa delle scarse performance economiche. Proprio come accaduto con altri servizi di Amazon, quali Goodreads e Woot.

Anche i dipendenti di Twitch sono in allarme per la situazione. Si teme che possa verificarsi un nuovo round di licenziamenti nel 2024. Ciò dopo che all’inizio di quest’anno Amazon ha già ridotto il personale di oltre 500 unità per contenere i costi. Tali tagli hanno generato incertezza e preoccupazione tra i lavoratori, che vedono il futuro della piattaforma come sempre più incerto.

Twitch sta per chiudere?

Durante il lockdown il traffico sulla piattaforma è aumentato. Milioni di persone, costrette a rimanere a casa, si sono rivolte a sistemi come Twitch. Con la fine delle restrizioni molti utenti hanno però ridotto il tempo trascorso online. Inoltre, l’aumento esponenziale del numero di streamer ha contribuito a saturare il mercato. Dettaglio che ha reso difficile per molti creatori di contenuti mantenere un pubblico costante.

Inoltre, il calo di traffico ha avuto ripercussioni anche sulle entrate pubblicitarie di Twitch. La piattaforma ha visto una diminuzione delle vendite pubblicitarie. Ciò ha ulteriormente complicato la sua situazione finanziaria. L’unione di una base di utenti in calo e una concorrenza sempre più agguerrita ha messo Twitch sotto pressione. Situazione che ha obbligato la piattaforma a cercare nuove strategie. Intervento necessario per rimanere competitiva e rilevante nel mercato dello streaming.

Twitch deve affrontare sfide significative per invertire la tendenza negativa e garantire un futuro stabile e prospero. Riuscire a farlo richiederà non solo un incremento della base di utenti, ma anche innovazioni nei contenuti e modelli di monetizzazione più efficaci per attrarre sia spettatori che investitori pubblicitari.