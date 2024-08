Sono trascorsi due anni dall’implementazione del Registro delle Opposizioni per i numeri di cellulare, attivato alla fine di luglio 2022. Eppure, le fastidiose chiamate spam di telemarketing continuano a disturbare molti italiani. Sia che si tratti di offerte per servizi di luce e gas o di altre proposte commerciali, è evidente che gli utenti sono ancora bersaglio di telefonate pubblicitarie indesiderate, anche nell’estate del 2024. Dunque, sembra che nessuno dei tentativi di bloccare lo spam telefonico ha prodotto i risultati sperati.

Continuano le chiamate spam per gli utenti italiani

Malgrado oltre 30 milioni di numeri siano stati catalogati nel Registro delle Opposizioni la situazione non sembra essere migliorata. Qual è il motivo? È stato più volte sottolineato come una soluzione del genere sia efficace principalmente contro gli operatori regolari. Ciò significa che non riesce a contrastare il fenomeno di quegli operatori disonesti. Quest’ultimi, infatti, ignorano deliberatamente le normative vigenti.

Tra i principali problemi vi sono i call center abusivi e la tecnica dello spoofing. Si tratta della manipolazione del numero telefonico per mascherare quello reale. Tali stratagemmi rendono difficile identificare e bloccare le chiamate indesiderate. Dettaglio che va ad aggravare il problema dello spam telefonico. Di conseguenza, la questione richiede ulteriori interventi per migliorare la situazione.

In tale scenario, una delle strategie più utili potrebbe essere quella di consultare approfondimenti su come difendersi dalle chiamate spam. Esistono infatti diverse soluzioni di terze parti che possono rivelarsi efficaci. Il loro scopo è di ridurre il numero di telefonate indesiderate. Ad esempio, molte applicazioni per smartphone offrono servizi di identificazione e blocco delle chiamate sospette. Interventi che aumentano la protezione contro lo spam telefonico.

Allo stesso tempo, è utile essere informati sulle principali truffe telefoniche. Inoltre, è importante conoscere i vari metodi per difendersi da esse. Le truffe telefoniche possono variare da tentativi di phishing a vere e proprie frodi finanziarie. Conoscere i segnali di allarme può aiutare a evitare di cadere in tali tranelli.