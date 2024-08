Euronics: le offerte ti regalano promo da STAR a costi IMBATTIBILI

Il volantino Euronics è una vera sorpresa ogni volta che viene pubblicato. Ad ogni scadenza si accende una nuova festa di offerta e di sconti pazzeschi che ci mandano in visibilio tanto sono grandiosi! Le promozioni proposte sono davvero tantissime ed Euronics cerca di dare alla sua clientela non soltanto il meglio dei modelli della tecnologia, ma anche i prezzi più bassi che si possano trovare tra gli store tech. I dispositivi a disposizione sono davvero molti e di ogni tipologia ti possa mai venire in mente, dagli smartphone della Apple tanto ricercati, alle lavatrici più potenti e capienti della Samsung e di brand simili altrettanto affidabili.

Oltre ai numerosissimi negozi fisici, Euronics dispone anche di un sito web ricchissimo dove propone promo esclusive e valide per tutti i suoi clienti di Italia. I suoi volantini, infatti, possono variare in base alla zona di residenza, quindi consigliamo di controllare bene sulla sua pagina web per essere certi che nel punto vendita più vicino ci sia esattamente l’offerta adocchiata così da non restare delusi. Una cosa è certa però: Euronics ha sempre qualche sconto pazzesco che potrebbe attirare la tua attenzione e attirarti nella sua rete di shopping folle e tecnologico.

Gli Star Days aprono da Euronics folli opportunità fino al 12 agosto

Con gli Star Days Euronics puoi finalmente comprare qualunque cosa tu desiderassi da tempo appartenente al mondo tech ad un prezzo ultra conveniente e molto ribassato rispetto al solito. Sul sito e nel volantino puoi trovare ad esempio i modelli di smartphone iPhone 15 da 128GB nelle colorazioni Rosa, Blu o Nero a soltanto € 769,00, costo rateizzabile fino a € 22,96 al mese! Un offerta imperdibile se attendevi da tempo di mettere le mani su uno dei più potenti dispositivi di casa Apple.

Da Euronics ti aspetta anche la lavatrice HISENSE WFQP8014EVM 8 Kg Classe A di colore bianco al prezzo stracciatissimo di € 299,00 che puoi pagare in tre rate usufruendo del servizio Klarna o anche la DAYA Lavatrice slim DSW-61021 da 6 Kg Classe E a € 189,90. Ti basta andare sul sito web Euronics usufruendo di questo link per scoprire quali altre promozioni stupefacenti ti aspettano. Non aspettare oltre!