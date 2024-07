A partire dal 26 luglio 2024, WindTre ha lanciato una serie di nuove promozioni dedicate agli smartphone. Tutte rivolte ai nuovi clienti dell’operatore. Tra le offerte spiccano quelle che prevedono l’acquisto di telefoni senza anticipo e senza rate. Tra cui modelli come il ZTE Blade A75 5G, il Motorola Moto e14 4G e il Nokia 3210 4G. Questi dispositivi possono essere abbinati a qualsiasi piano tariffario dell’ operatore. Inclusi Unlimited 5G, UnlimitedSmart5G e Start5G. È importante notare che lo ZTEBlade A755G sarà disponibile solo a partire dalla metà di agosto 2024. Mentre il Motorola Moto e14-4G e il Nokia 3210-4G sono già acquistabili.

WindTre: riduzione prezzi per Xiaomi e nuove condizioni per i pieghevoli Samsung

Per coloro che optano per la promo Unlimited Smart5G a 14,99 euro al mese, WindTre propone nuovi modelli di smartphone 5G. Tra questi figurano l’Oppo Reno 12F 5G e il TCL 50 NXTPAPER. Entrambi disponibili al costo di 4,99€ al mese per 30 mesi senza anticipo. Anche il ZTE Nubia Focus-5G e il ZTE Blade A75-5G possono essere acquistati a rate senza anticipo. Ma questi ultimi saranno presenti solo a partire da metà agosto 2024.

Da oggi, i prezzi per i modelli Xiaomi 14 e Xiaomi14 Ultra sono stati abbattuti. Il primo è ora offerto a 22,99€ al mese per 30 mesi. Mentre il secondo, con il Camera Kit, è disponibile a 34,99€. Sempre con finanziamento senza anticipo. Queste offerte sono valide solo per coloro che scelgono l’abbinamento con la promozione UnlimitedSmart5G di WindTre.

Per quanto riguarda i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 6 e ZFlip6, le condizioni sono cambiate. I nuovi prezzi a rate partono da 26€. Rispetto ai precedenti 19€. Queste tariffe aggiornate rimarranno in vigore fino al 1° settembre 2024. Ma non è tutto, WindTre ha anche rivisto le condizioni del servizio Reload exChange. Aumentando il rimborso per gli smartphone usati di circa 50€. Se siete interessati a scoprire altre soluzioni proposte dall’operatore, vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale. Qui troverete, sicuramente, l’offerta che fa più a caso vostro.