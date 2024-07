Smart ha annunciato il lancio del suo nuovo SUV elettrico, lo Smart#5. Il cui debutto è previsto per il 28 agosto 2024 in Cina. Questo modello segna una svolta importante nel design e nella performance della casa automobilistica. La quale presenta un’estetica più moderna e innovativa che si distacca nettamente dai precedenti veicoli del marchio. Esternamente, l’ auto presenta una fascia luminosa che collega i fari poligonali, e un paraurti argentato che conferisce un aspetto robusto. Le linee laterali più squadrate, le maniglie a scomparsa e il portapacchi sul tetto accentuano il carattere sportivo e funzionale del veicolo. Al posteriore, i fanali a tutta lunghezza e il grande spoiler riprendono lo stile anteriore. Mentre il paraurti argentato completa il look distintivo. Insomma, la Smart #5 si posiziona tra i SUV di fascia alta. Il peso della vettura varia tra 1.800 kg e 2.450 kg, evidenziando una presenza imponente sulla strada.

Prestazioni e autonomia: le specifiche del nuovo Smart #5

Il Smart #5 sarà disponibile in diverse configurazioni di motorizzazione. Inclusa la versione con motore singolo e quella con uno doppio. La variante a trazione posteriore (RWD) offre motori da 250kW (340CV) e 267kW (363CV). Per chi cerca prestazioni superiori, la versione a trazione integrale (AWD) combina un motore anteriore da 165kW (224CV) e uno posteriore. Quest’ ultimo può arrivare fino a 310kW (421CV), con una potenza complessiva che raggiunge i 645CV. In più, il Smart #5 sarà equipaggiato con modalità di guida per diversi tipi di terreno. Come fuoristrada, sabbia, neve, fango e roccia. Così da renderlo versatile e adatto a una vasta tipologia di condizioni stradali. Anche se il debutto europeo è comunque previsto, non è ancora stata annunciata una data precisa per l’arrivo sul mercato del Vecchio Continente. Per maggiori dettagli, sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni dopo il lancio in Cina. Ma è gia piuttosto noto che le aspettative a riguardo sono molto alte.