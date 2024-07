A quanto pare la nota azienda di professori grafici non vuole perdere nessuna briciola del mercato, sta infatti continuando la propria cavalcata anche nel settore delle schede video di fascia bassa dal momento che non vuole lasciare nulla ai concorrenti.

A testimoniare tutto ciò sta il fatto che dopo aver pubblicato ufficialmente la sua RTX 3050 6Gb, ora Nvidia si prepara a lanciare l’ennesima variante alternativa della scheda medesima che prenderà il suffisso A ed è pensata per il mercato laptop, scopriamo insieme di cosa si tratta.

La più entry level di tutte

La nuova GPU del colosso di Santa Clara, non è stata ancora ufficialmente annunciata, ma è stata individuata all’interno degli ultimi driver di Nvidia, la compagna ha inoltre confermato che quest’ultima monterà una GPU AD106 con architettura Ada Lovelace in versione down binned, dunque depotenziata rispetto al chip standard, dettaglio che dovrebbe essere sottolineato appunto dal suffisso A.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche secondo quanto riportato la scheda avrà solo 4 GB di RAM su un bus a 64 bit, per un totale di 1792 cuda core, in termini di consumi invece la GPU vanterà un TDP compreso tra i 35 e i 50 W, arrivando dunque ad avere il consumo più basso rispetto a qualsiasi altra scheda video per laptop rilasciata dalla nota azienda tinte verdi.

Leggendo tutto ciò è facile rendersi conto come abbiamo davanti agli occhi quella che sarà la scheda video di fascia bassa più entry Level di tutte per i prossimi mesi almeno nel settore mobile, la grande differenza rispetto al modello standard risiede nel fatto che cambia l’architettura presente all’interno del chip che non sarà più la Ampere ma appunto la Ada Lovelace.

Non rimane dunque che attendere per assistere alle sordi ufficiali di questa scheda video e capire nel pratico come si comporta nei normali scenari inerenti il gaming, inutile negare che chi l’acquisterà dovrà scendere a qualche compromesso dal punto di vista della resa grafica dei propri videogiochi.