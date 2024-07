TIM e Iliad: sfida finale con Power, Special e Flash fino a 300GB

TIM sta provando in ogni modo a far capire a tutti che spendere qualcosa in più non è sempre sinonimo di svantaggio. Effettivamente questa volta i prezzi sono molto vantaggiosi, anche perché la volontà è quella di continuare sulla stessa falsariga della fine del 2023.

L’anno scorso infatti le persone hanno notato come è stato facile sottoscrivere una delle offerte di TIM, in quanto costavano poco ed offrivano tanto. Le soluzioni appartenenti a quella gamma promozionale sono di nuovo presenti: tornano le Power con tutto incluso.

TIM ha lanciato di nuovo le Power: eccole tutte e tre con tantissimi contenuti

Sono diverse le offerte disponibili sul panorama della telefonia mobile attualmente ma probabilmente quelle di TIM hanno qualcosa in più rispetto a tutte le altre.

Partendo dalla prima, il nome è quello della Power Special. Con i suoi contenuti, che partono da minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS, si arriva fino a 300 giga in 5G ogni mese. Il prezzo mensile è di 9,99 €.

Le offerte però non finiscono qui in quanto TIM dispone di altre due soluzioni. La prima è la Power Iron da 6,99 € al mese e la seconda è la Power Supreme Easy da 7,99 € al mese. Per quanto concerne la prima, ci sono gli stessi minuti e messaggi con 150 giga in 4G. La seconda riesce invece ad arrivare a 200 giga in 4G tutti i mesi.

Bisogna tenere bene a mente che queste offerte non possono essere sottoscritte da tutti gli utenti. TIM infatti mira ad attaccare due realtà ben precise che corrispondono a Iliad e a quella dei gestori virtuali. Chi proviene da questa tipologia di operatori dunque può avere il privilegio di scegliere una delle Power. Non bisogna dimenticare poi che il primo mese è offerto totalmente gratis dal gestore, il quale richiederà il pagamento solo a partire dal secondo in poi.