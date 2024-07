Immaginate di acquistare una nuova automobile, ma dopo poco decidere di restituirla. Vi sembra impossibile ottenere indietro l’intero importo speso? Renault UK sta sfidando questa concezione con una proposta audace: una garanzia di rimborso totale per il suo nuovo SUV elettrico, la Scénic E-Tech.

La Renault Scénic E-Tech

Questa iniziativa, pensata per promuovere il nuovo modello lanciato in anteprima a Parigi, riflette la grande fiducia di Renault nella qualità della sua offerta. Tuttavia, la garanzia non è priva di condizioni. È valida solo per le vetture acquistate in contante tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2024, escludendo quindi finanziamenti e leasing. Inoltre, per accedere al rimborso, i clienti devono ottenere documenti legali specifici, conosciuti come Decree Nisi e Decree Absolute, rilasciati in caso di divorzio. La vettura deve essere restituita in condizioni impeccabili, senza segni di usura.

Il Renault Scénic E-Tech si distingue per le sue avanzate caratteristiche tecniche e il design innovativo. Questo SUV elettrico combina le migliori tecnologie del settore, derivanti dai modelli Mégane E-Tech, Austral ed Espace, e presenta anche elementi esclusivi ripresi dal modello Rafale. Tra questi, il bracciolo posteriore Ingenius e il tetto panoramico in vetro Solarbay, dotato della tecnologia AmpliSky e PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) per una regolazione elettrica della luminosità.

In termini di prestazioni, la versione base della Scénic E-Tech monta un motore da 170 CV e 280 Nm di coppia, con una batteria da 60 kWh che offre un’autonomia di 420 km. Per chi cerca prestazioni superiori, è disponibile una versione potenziata con 220 CV e 300 Nm di coppia, una batteria da 87 kWh e un’autonomia fino a 620 km. Con tali specifiche, il SUV promette un comfort di viaggio eccezionale, confermando il suo potenziale di attrarre i clienti più esigenti.

Una garanzia di fiducia

Con questa offerta, Renault sta mettendo in gioco non solo la qualità del suo prodotto, ma anche un’innovativa garanzia di soddisfazione. Una scommessa audace che potrebbe rivoluzionare il modo di acquistare automobili.