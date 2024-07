Renault continua a intensificare lo sviluppo della sua prossima creazione elettrica, la Renault4. Proprio come confermano le recenti foto spia catturate durante i test sulle strade del Sud Europa. Anche se la vettura è ancora camuffata, gli scatti rivelano le linee generali che richiamano il concept 4Ever Trophy. Il quale è stato presentato, per la prima volta, alla fine del 2022. Il debutto di questo nuovo modello è previsto per l’anno prossimo. Esso sembra essere destinato a porsi sul mercato come un compatto crossover, sfruttando la piattaforma AmpR Small, già impiegata per la versione 5.

Aspettative per il futuro della Renault 4 elettrica

Le foto spia trapelate online non permettono ancora di esaminare l’interno dell’abitacolo. Ma grazie ad alcune immagini precedenti si è potuta ipotizzare la presenza di un pannello strumenti con display e un sistema intrattenimento simili a quelli della Renault5. In più è probabile che la Renault 4 condivida con la 5 alcune soluzioni tecniche, inclusi i powertrain. A tal proposito, si prevede che la vettura sia equipaggiata con un motore da 110kW e una batteria da 52kWh. In grado così di orientarsi verso una motorizzazione meno potente con un accumulatore da 40kWh.

Il design della Renault 4 elettrica promette di fondere elementi storici con una reinterpretazione contemporanea. Mirando così a catturare l’attenzione di una clientela che apprezza sia l’eredità del modello originale che le innovazioni tecnologiche moderne. Insomma, l’ attuale approccio di Renault sembra mirare a una proposta che bilancia nostalgia e progresso. Anche se il veicolo deve ancora svelare dettagli specifici sulla sua meccanica e sulle prestazioni di cui dispone. L’attesa è quindi ora rivolta al suo possibile debutto al Salone di Parigi 2024. Evento che potrebbe svelare ulteriori dettagli e suscitare ancora altre aspettative tra gli appassionati di automobili elettriche.

Con queste premesse, Renault si prepara a entrare nel segmento delle city car elettriche. Grazie ad un modello che rispetta le normative ambientali. Ma che offre anche una combinazione di stile, tecnologia e prestazioni che potrebbe rivoluzionare l’ intero settore automobilistico europeo.