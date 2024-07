Monitor ASUS da gaming: prezzo al 50% di sconto su AMAZON

Unrisulta essere fortemente scontato oggi su, pronto per far sognare il consumatore che vuole godere del miglior rapporto qualità/prezzo possibile, si tratta del modello, un dispositivo con diagonale da, che oggi è fortemente scontato, ma solo per poco tempo.

Il prodotto in questione è un monitor da gaming che presenta una risoluzione massima in FullHD (1920 x 1080 pixel), pur comunque appoggiandosi alla tecnologia IPS LCD, che non riesce a garantire un rispetto della gamma cromatica del medesimo livello di un OLED o di un modello di fascia più alta. Ciò non deve distogliere l’attenzione dalle sue qualità, con un tempo di risposta di solo 1 millisecondo (MPRT), con supporto a AMD FreeSync Premium e l’aggiunta della tecnologia Eye Care Plus, ma anche filtro luce blu ed anti-sfarfallio.

Scoprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i codici sconto Amazon gratis e le offerte migliori di oggi.

Monitor Asus: la promozione su Amazon

Il monitor Asus può essere vostro con un risparmio fuori dal normale, dovete sapere infatti che il prodotto in questione è disponibile all’acquisto a soli 123,14 euro, con una riduzione effettiva del 27% sul listino iniziale, così da poter essere sicuri di avere il massimo con il minimo sforzo. Se volete effettuare l’ordine, vi potete collegare qui.

Data la sua natura di monitor da gaming, è chiaro che questo Asus possa convincere l’utente all’acquisto con una promessa in particolare: refresh rate a 144Hz. Avete capito bene, se volete avere la certezza di non perdere nemmeno un frame con i vostri giochi, allora siete nel posto giusto, perché vi permetterà di seguire passo per passo tutta l’esperienza, riuscendo ad adattarla perfettamente alle vostre esigenze. Le dimensioni sono inoltre relativamente contenute, in questo modo potrà essere posizionato senza difficoltà praticamente dovunque si desideri, anche su un piano di lavoro relativamente ridotto.