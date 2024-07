Passa a TIM con tante offerte convenienti

Molto spesso anche d’estate gli utenti sono tentati di cambiare la propria offerta di rete mobile con un’altra più conveniente. A causa di questi cambi, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano decidono spesso di tentare i propri ex clienti a tornare proponendo l’attivazione di una delle proprie offerte di rete mobile. Tra questi, per questo mese di luglio, c’è l’operatore telefonico TIM. Quest’ultimo, in particolare, sta invece tentando i clienti dei suoi rivali a passare dalla sua parte con tante offerte interessanti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Passa a TIM, anche d’estate l’operatore tenta i clienti dei suoi rivali

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM sta cercando di portare a sé alcuni clienti dei suoi rivali con le sue super proposte. Come già accennato in apertura, l’operatore ha a sua parte svariate offerte di rilievo per questa tipologia di utenti. In particolare, l’operatore ha diverse offerte di rete mobile in base all’operatore di provenienza.

Per tutti coloro che provengono dall’operatore telefonico Iliad, ad esempio, è disponibile l’offerta mobile denominata TIM Steel Famiglia. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese giga senza limiti per navigare anche con connettività 5G grazie a TIM Unica. Oltre a questo, gli utenti avranno anche a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. Non è previsto alcun costo di attivazione e l’operatore ha anche deciso di offrire gratuitamente il primo rinnovo. Per i restanti, gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 5,99 euro al mese.

Ci sono poi altre offerte per chi proviene da Iliad e da altri operatori telefonici virtuali. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile denominata TIM Power Iron. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms. In questo caso, il costo per il rinnovo da sostenere sarà pari a 6,99 euro al mese.