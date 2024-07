Il 25 luglio 2024, Amazon ha annunciato ufficialmente che non produrrà più l’Echo Dot con Orologio. Un dispositivo amato da molti per la sua praticità e le sue funzionalità avanzate. È stato introdotto nel 2022, ed aveva rapidamente conquistato il cuore degli utenti. In particolare grazie al display integrato che permetteva di visualizzare l’ora. Oltre che le condizioni meteorologiche e altre informazioni utili a colpo d’occhio. La notizia, riportata inizialmente da The Verge, ha suscitato sorpresa e disappunto tra gli appassionati di tecnologia. Un portavoce di Amazon ha confermato che una volta esaurite le scorte attuali, non sarà più rifornito nei magazzini.

Amazon: l’ arrivo dell’Echo Spot e le sue nuove caratteristiche

La decisione di Amazon sembra inaspettata, considerando la popolarità del dispositivo. Ad ogni modo coloro che già possiedono l’Echo Dot possono stare tranquilli. Essi infatti, potranno continuare a utilizzarlo senza problemi. Questo modello, con le sue dimensioni compatte e il suo display a LED, era diventato un elemento essenziale in molte case. Servendo non solo come assistente vocale ma anche come sveglia e orologio da comodino. La scelta di ritirarlo dal mercato potrebbe essere influenzata dall’introduzione di nuovi prodotti nella linea Echo. Ma non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni precise di questa mossa.

Parallelamente all’annuncio della cessazione dell’EchoDot, Amazon ha presentato il nuovo Echo Spot. Lanciato in occasione del Prime Day. L’ articolo è dotato di un display touch da 2,83 pollici con una risoluzione di 240 x 320pixel. Offrendo così una serie di funzionalità migliorate rispetto ai suoi predecessori. L’EchoSpot include anche un processore MediaTek MT8519, 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Quest’ ultimo si posiziona come un degno successore dell’Echo Dot con Orologio. Promettendo un’esperienza utente ancora più completa e interattiva.

Il nuovo EchoSpot si distingue anche per il suo design sostenibile. Il 36% dei materiali utilizzati nella sua produzione sono riciclati. Con una percentuale rilevante di plastica derivata da fonti post-consumo. In più, la confezione è completamente riciclabile. Dimostrando l’impegno di Amazon verso pratiche più eco-compatibili.