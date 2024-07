ho.Mobile è un operatore telefonico virtuale molto in voga negli ultimi tempi nel panorama italiano.

Si tratta di un gestore che si poggia sulla rete di Vodafone Italia per fornire ai propri clienti dei servizi. Infatti, in quanto operatore virtuale o MVNO, ho.Mobile Non possiede delle infrastrutture proprie.

Ciò nonostante l’operatore ha convinto il pubblico italiano, tanto da accaparrarsi un numero consistente di clienti, che corrisponde a circa 2,9 milioni. Questo è stato possibile grazie al lavoro svolto dal gestore per fornire sul mercato una serie di piani tariffari studiati a tavolino con minuti e SMS illimitati e diversi giga di Internet, anche con 5G incluso.

ho.Mobile: l’operatore telefonico virtuale che convince tutti

Proprio così, ho.Mobile è stato in grado di convincere una fetta importante della popolazione, fornendo delle tariffe davvero molto interessanti.

Scopriamo quali sono queste promozioni telefoniche e quali, fra le tante, sono le più vantaggiose per gli utenti.

Fino al 29 luglio 2024 è disponibile una promo shock, che vede minuti e SMS illimitati e 100 giga di Internet a 5,99 € al mese, con un’attivazione della Sim a partire da 2,99 €.

Altre due offerte imperdibili sono le seguenti: minuti e SMS illimitati, con 200 giga di Internet in 5G a soli 9,99 € al mese e con l’attivazione della Sim a partire da 2,99 €, oppure sempre minuti e SMS illimitati ma con 250 giga di Internet in 5G a 11,99 € al mese e sempre con un costo di attivazione della Sim a partire da 2,99 €.

Per lo stesso numero di giga, ma senza il 5G incluso, è disponibile la seguente offerta: minuti e SMS illimitati e 200 giga di Internet a 8,99 € al mese, quindi con il risparmio di un euro rispetto all’offerta precedente, e con l’attivazione della Sim a partire da 2,99 €.

Per i clienti, invece, provenienti da alcuni operatori telefonici virtuali, ho.Mobile mette a disposizione la seguente offerta solo voce, quindi con minuti e SMS illimitati a soli 4,99 € al mese e con l’attivazione della Sim gratuita.