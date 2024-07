Huawei Band 8 risulta essere una delle migliori soluzioni su cui gli utenti devono, e possono, fare affidamento, nell’ottica di avere accesso ad una infinità di funzionalità a prezzi fortemente ridotti. Compatibile perfettamente sia con Android che con iOS, senza limitazioni o vincoli.

Le sue specifiche tecniche risultano essere di ottima qualità generale, infatti ha un display AMOLED da 1,7 pollici di diagonale, completamente a colori e touchscreen, capace di raggiungere un dettaglio ed una nitidezza ben superiori al normale. Di forma leggermente più allungata rispetto ad un normale smartwatch, il prodotto viene commercializzato con cinturino in silicone di ottima qualità, oltre ad essere facilmente intercambiabile con una delle numerose soluzioni che si possono trovare online.

Huawei Band 8: la promozione Amazon è folle

La migliore occasione del momento vi attende su Amazon, dove potete pensare di acquistare una Huawei Band 8 ad un prezzo estremamente conveniente, infatti il suo listino consigliato sarebbe di 59 euro, ma solamente in questi giorni è stata prevista una riduzione del 34%, così da poter arrivare a spendere solamente 39 euro. Per l’ordine vi potete collegare qui.

Le funzioni che gli utenti possono fruire con questo prodotto non cambiano rispetto agli standard o alle aspettative, è possibile monitorare il sonno, misurare i passi, le distanze percorse, le calorie bruciate e tutto ciò che risulta essere inerente alla salute vera e propria. La batteria è forse il fiore all’occhiello del device, essendo un componente ottimamente ottimizzato, che gli permette di raggiungere una autonomia complessiva fino a 2 settimane di utilizzo continuativo, per poi venire ricaricata con l’ausilio della base magnetica che è possibile trovare in confezione. Da notare, anche se è quasi superfluo ricordarlo, che è un dispositivo completamente impermeabile, il che gli permette di venire utilizzato sia sotto l’acqua corrente che con immersioni.