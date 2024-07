Al giorno d’oggi nella maggior parte delle case italiane, e non solo, è presente una smart TV, un prodotto che permetta a tutti gli effetti di poter accedere senza particolari difficoltà ai servizi di streaming, vedasi Netflix, Amazon Prime Video e similari, godendo anche di una serie di funzionalità di contorno davvero da non perdere. In questi giorni su Amazon è stata attivata una promozione fuori dal normale, infatti è possibile acquistare una smart TV Samsung con una riduzione effettiva di 150 euro.

Il modello che oggi potete trovare a prezzo scontato è l’UE43CU7190UXZT, smart tv con diagonale da 43 pollici della serie CU7000, Cyrstal UHD, ovvero con risoluzione che può raggiungere il 4K, lanciata sul mercato nel corso del 2023, e pieno supporto al digitale terrestre di ultima generazione, giustappunto il DVB-T2. Le dimensioni risultano essere perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo 19,3 x 96,4 x 62,8 centimetri, con la presenza dei piedi d’appoggio sui bordi, così da facilitare il posizionamento di altre tipologie di oggetti al di sotto del televisore stesso.

Non perdetevi le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, che potete avere solo con il nostro canale Telegram ufficiale, disponibile in esclusiva a questo indirizzo.

Smart TV Samsung: l’occasione è da pazzi su Amazon

Uno dei prezzi migliori in circolazione, stiamo parlando dei 349 euro richiesti per l’acquisto di questo modello, che corrisponde al 30% in meno rispetto al listino originario di 499 euro. L’occasione davvero perfetta per avere accesso ad un televisore di ottima qualità, sfruttando anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Lo potete acquistare qui.

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento, ovvero smart TV e telecomando per il controllo da remoto, con pile annesse. La connettività è garantita dalla presenza di numerose prese nella parte posteriore: tra cui HDMI di ultima generazione, oppure ethernet per il collegamento alla rete, per finire ovviamente con una più classica USB.