Meta Quest 3, lanciato nell’ottobre scorso, non ha ancora compiuto un anno di vita. Il dinamico mondo della tecnologia non concede tregua, e il settore dei visori AR/VR non fa eccezione. Di conseguenza, non stupisce che già emergano le prime indiscrezioni riguardanti il futuro Meta Quest 4 e non solo.

Le informazioni trapelano da un report pubblicato da The Information, con autori Kalley Huang e Wayne Ma. Tali rumor meritano attenzione, poiché Wayne Ma si è già dimostrato una fonte affidabile in passato. Secondo quanto riportato, il lancio di Quest 4 sarebbe previsto per il 2026. Ma non sarebbe solo. Accanto a lui ci sarebbe anche una versione più economica, denominata Meta Quest 4s.

Prime indiscrezioni sui nuovi modelli Meta Quest

Se tale ipotesi fosse confermata, rappresenterebbe un cambiamento strategico significativo. Infatti, mentre Meta Quest 3 è stato introdotto sul mercato nell’ottobre del 2023, la versione 3s non è ancora stato presentato ufficialmente. A inizio giugno era apparso brevemente nello store online per poi scomparire, e al momento il lancio è atteso per l’autunno del 2024. Con la prossima generazione di visori, Meta potrebbe dunque optare per un rilascio simultaneo delle due versioni.

La previsione di un lancio nel 2026 per Quest 4 e 4s non appare infondata. In tale prospettiva, tre anni tra generazioni possono sembrare pochi. Eppure, tale tempistica rispecchia il divario che ha separato Meta Quest 3 dal suo predecessore.

Un’altra interessante indiscrezione riguarda il Pro 2. Contrariamente a quanto suggerito da alcuni rumor di giugno, il progetto potrebbe non essere stato cancellato definitivamente. Secondo The Information, Meta sarebbe ancora intenzionata a sviluppare un successore del Meta Quest Pro, disponibile dal ottobre 2022. Nonostante la cancellazione di un prototipo realizzato da LG. I tempi di sviluppo rimangono lunghi. In tal caso, il periodo di riferimento per il lancio si collocherebbe intorno al 2027, come indicato in alcune voci di fine maggio.