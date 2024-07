Euronics FAVOLOSO: le PROMO più SCOTTANTI sono qui

Euronics affascina con le sue promozioni irresistibili su prodotti tecnologici di ultima generazione. Per chi sogna finalmente di poter acquistare un nuovo tablet potente, con un display dai colori straordinari per guardare Netflix anche fuori casa, Euronics è la scelta giusta. Nessun altro negozio offre prezzi così competitivi. Euronics è il maestro degli sconti, il marchio migliore a cui affidarsi, anche per l’acquisto di elettrodomestici per la casa.

La gamma di dispositivi disponibili include ogni tipo di marchio e classe, permettendo a tutti di trovare il prodotto perfetto rispettando il proprio budget, senza dover rinunciare a nulla. Per chi desidera spendere un po’ di più, Euronics offre l’opportunità di rateizzare il costo del prodotto, evitando di appesantire le spese mensili e permettendo di ottenere esattamente ciò che si desidera. Gli acquisti possono essere effettuati nei tanti negozi o online, direttamente sul sito web. Ordinare sulla pagina Euronics è semplice e sicuro, con la possibilità di monitorare la spedizione, contattare l’assistenza e richiedere il reso, proprio come in negozio.

Euronics perde la zucca e lancia promo pazze

Euronics propone una serie di occasioni straordinarie per acquistare elettrodomestici a prezzi eccezionali. Per rinnovare la cucina, è possibile scegliere tra un frigorifero combinato Bosch a soli 699 euro oppure un modello più avanzato, come il frigorifero French Door di Hisense, disponibile a un prezzo scontatissimo e folle di 799 euro. Chi cerca un nuovo piano cottura può optare per il modello a induzione della famosa Whirlpool, offerto per altri pochi giorni a soli 329 euro.

Euronics mette a disposizione anche lavatrici di alta qualità, come il modello Samsung, ora in esclusiva in vendita al costo eccezionale di solo 699 euro o anche la versione Crystal Clean, sempre proveniente dal mondo Samsung, a un prezzo speciale di 499 euro. Per chi è alla ricerca di un nuovo forno c’è tra i modelli in volantino il Samsung Multifunzione Dual Cook Flex che è disponibile a soli 749 euro. Il volantino include anche lavastoviglie e tantissimissimi altri elettrodomestici super. Per scoprire tutti i dettagli e completare gli acquisti, è possibile visitare il sito web di Euronics (clicca qui per accedervi).