La nota azienda di Cupertino sta attraversando un periodo decisamente di fermento dal momento che si ritrovava a lavorare su più fronti in contemporanea, in primis abbiamo ovviamente lo sviluppo di iPhone 16, al quale si affianca lo sviluppo di Apple Vision Pro nella sua variante più economica, il tutto affiancato dallo sviluppo di iOS 18 che arriverà a settembre in concomitanza della presentazione dei nuovi iPhone.

Ciononostante Apple non dimentica il passato ed infatti sta continuando a mantenere aggiornata L’attuale versione di iOS, ovviamente stiamo parlando di iOS 17 che molto presto si aggiornerà la versione 17.6 che introdurrà dei miglioramenti senza però inserire cambiamenti sostanziali.

Cosa arriverà

Il nuovo aggiornamento di iOS arriverà molto presto e poco dopo l’esordio della beta pubblica di iOS 18, dal momento che quest’ultimo è oramai imminente ovviamente gli aggiornamenti di iOS 17 sono più scarni del solito e man mano introdurranno sempre meno cambiamenti, non a caso iOS 17.6 introduce tantissimi bug Fix, miglioramenti di sicurezza e un’unica funzionalità dedicata agli utenti Apple TV dotati di abbonamento MLS season, la funzionalità in questione si chiama Catch Up.

Si tratta dunque di un aggiornamento che però non costituisce un cambiamento radicale per il sistema operativo che, come abbiamo già preannunciato, arriverà con la prossima versione maggiore a settembre, quest’ultima infatti introdurrà un cambiamento radicale nel design del software Apple, tantissime funzionalità in più e soprattutto la possibilità di apportare una personalizzazione più profonda al proprio sistema, cosa che in passato era a dir poco compensabile per tutti i dispositivi Apple.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo di iOS 17.6 e di iOS 18 poi per poter godere di tutte queste nuove funzionalità annunciate idee Apple e soprattutto assistere all’arrivo dell’intelligenza artificiale su iPhone, uno degli elementi più attesi di sempre per quanto riguarda gli smartphone della mela, il countdown è iniziato.