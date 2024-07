Iliad ha 3 offerte che battono TIM e Vodafone: ecco fino a 250GB in 5G

Sono moltissime le persone che dopo aver subito una rimodulazione da parte del proprio gestore di fiducia hanno optato per Iliad. Al momento poi la situazione sembra essere particolarmente prolifica visto che sul sito ufficiale ci sono tre offerte insieme tra cui la più importante durerà fino al 31 luglio. Effettivamente non sarà facile per la concorrenza eguagliare quello che queste soluzioni offrono, siccome costano poco ed hanno tutti i contenuti.

Dopo aver visto grandi modifiche nel corso dei mesi, Iliad ha preferito conservare alcune delle sue migliori offerte mobili alle quali ha aggiunto lo scorso mese quella celebrativa del sesto anno in Italia. Come sempre Iliad non impone delle regole per chi può sottoscrivere le sue offerte: qualsiasi utente proveniente da qualsiasi gestore può infatti avere a disposizione una delle soluzioni del provider. Almeno per il momento le offerte sono tutte disponibili sul sito ufficiale senza distinzioni.

Iliad batte la concorrenza facilmente: sono queste le tre offerte attualmente disponibili

Come sempre, è il periodo di Iliad. Non c’è un mese nel quale il gestore non faccia parlare delle sue promozioni mobili, le quali sono sempre disponibili con prezzi straordinari. Lo testimoniano le tre proposte attualmente presenti sul sito ufficiale, le quali fanno capo a due gamme in particolare. La prima gamma, la Giga, è composta di due promo mentre la seconda, la Flash, vede solo una promozione mobile che scadrà il 31 luglio.

La prima offerta disponibile è proprio questa, ovvero quella che scade il 31 luglio. La Flash 250 consente di avere 250 giga in 5G, minuti e messaggi senza limiti per 9,99 € al mese per sempre.

Le altre due offerte sono la Giga 120 e la Giga 180, entrambe con minuti e messaggi illimitati. La prima al prezzo di 7,99 € offre 120 giga in 4G, la seconda a 9,99 € al mese offre 180 giga in 5G.

Chi sceglie le offerte che partono da 9,99 € al mese può avere a disposizione anche uno sconto sulla fibra ottica che costerà 19,99 € al mese per sempre.