Nonostante sia passato davvero poco tempi dall’arrivo ufficiale sulla piattaforma della terza stagione di Bridgerton su Netflix, sembra che il colosso dello streaming abbia già le idee molto chiare sul futuro della serie. Nel corso delle ultime ore , infatti , l’azienda ha rivelato ufficialmente chi sarà il protagonista della quarta stagione di Bridgerton. Osservando il video teaser pubblicato da Netflix, il protagonista di questa nuova inedita stagione sarà finalmente Benedict Bridgerton. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Bridgerton 4, il colosso Netflix annuncia Il protagonista della prossima stagione

Nel corso delle ultime ore, il colosso dello streaming Netflix ha rivelato ufficialmente il nome del protagonista della quarta stagione di Bridgerton. Come già accennato in apertura, grazie al video teaser pubblicato in rete in queste ore, sappiamo che sarà proprio Benedict Bridgerton il protagonista di questa nuova stagione.

Il secondo fratello della famiglia Bridgerton si appresta quindi a cercare una moglie. Dal teaser pubblicato da Netflix, possiamo poi scorgere il chiaro riferimento al romanzo rosa di Julia Quinn dedicato proprio a questo personaggio. Nel teaser si parla infatti di un ballo in maschera e, per chi ha letto i libri, è proprio in questa occasione che Benedict incontrerà la sua futura moglie.

Il personaggio di Benedict Bridgerton, come sappiamo, sarebbe dovuto essere il protagonista della terza stagione della serie, se Netflix avesse deciso di seguire il corso dei libri di Julia Quinn. Come abbiamo avuto modo di vedere, invece, per la serie tv i produttori hanno preferito anticipare le vicende del quarto romanzo nella terza stagione, mettendo quindi come protagonista Colin Bridgerton, il quale sposa finalmente la sua amica Penelope Federington.

Insomma, visto l’annuncio anticipato da parte di Netflix del protagonista della quarta stagione di Bridgerton, immaginiamo che i fan di tutto il modno non dovranno attendere molto per scoprire le vicende dei loro personaggi preferiti.