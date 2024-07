Traffico estivo: attesi bollini neri e cantieri rimossi

L’arrivo delle ferie estive non porta solo il desiderio ardente di una vacanza dalla vita odierna, ma anche strade gremite di auto che si preparano ad affrontare code infinite di traffico. Se poi si considera la presenza dei cantieri e gli ingorghi, il traffico stradale diventa un girone dell’inferno dove la luce è solo l’agognata spiaggia (o montagna o qualsiasi sia la vostra meta). Per gestire al meglio la situazione e far soffrire il meno possibile chi ha la possibilità di spostarsi, Anas ha però annunciato la rimozione di 906 cantieri dal 27 luglio al 3 settembre, pari al 70% dei cantieri attualmente attivi. Una grande notizia per la circolazione, sperando che abbia l’effetto desiderato.

Previsioni (piuttosto ovvie) per il traffico e strade coinvolte

Le previsioni sul traffico già evidenziano possibili i bollini gialli, rossi e neri per alcuni weekend di agosto, i soliti giorni quando tutti tendono a spostarsi insomma, niente di nuovo. Anas prevede in particolare un traffico in costante aumento già al momento, con spostamenti crescenti verso le località di villeggiatura, specialmente durante i weekend. Le tratte maggiormente a rischio includono la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria. In Sicilia il traffico maggiore dovrebbe saturare le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo. Anche la Sardegna non è esente, ci dispiace isolani o vacanzieri amanti del mare cristallino, con la strada statale 131 Carlo Felice tra le più trafficate.

Nel Lazio, la SS148 Pontina è un’arteria critica per i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio. Continua con la stessa storia anche per l’itinerario E45, che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, altro nodo in cui il traffico tra nord e centro Italia si concentra. Il flusso di traffico sarà particolarmente intenso nelle aree urbane a partire dal tardo pomeriggio di questa domenica, in teoria in concomitanza con i rientri già di coloro che le ferie se le son godute. Le misure di Anas, unitamente alle previsioni riusciranno a portare ad una gestione più efficiente del traffico estivo? La situazione sarà la medesima di ogni anno? La sfera di cristallo in realtà dice di sì, ma staremo a vedere.