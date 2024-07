Triumph Street Triple 765 R A2: una versione per la Patente A2

Triumph ha annunciato una novità entusiasmante per tutti coloro che hanno la patente di tipo A2. L’azienda, famosa per le sue strabilianti moto, ha infatti presentato la nuova Street Triple 765 R omologata specificamente per questa categoria di motociclisti. La moto ha lo stesso motore della 765 R “classica”, ma la sua potenza è stata ridotta (per necessità) a 95 CV così da portare ad un depotenziamento a 35 kW.

Questa versione della Street Triple 765 R ha precisamente un motore da 3 cilindri da 765cc che può essere ridotto ancor di più passando a soli 48 CV utilizzando un kit apposito per il depotenziamento disponibile direttamente come accessorio originale al momento dell’acquisto della moto. Una volta che il motociclista ottiene la patente A, il kit può essere facilmente rimosso presso qualsiasi concessionario Triumph, ripristinando la potenza completa della moto.

Guida adatta alla patente A2 con la nuova versione Triumph

La Triumph Street Triple 765 R in versione A2 è dotata comunque di componenti di altissima qualità come qualunque altra moto del brand. La frenata è affidata a pinze monoblocco radiali Brembo M4.32 a 4 pistoncini all’anteriore, con una pinza Brembo a singolo pistoncino al posteriore. La sospensione anteriore è garantita da forcelle rovesciate Showa da 41mm, mentre al posteriore troviamo un monoammortizzatore Showa con serbatoio piggyback RSU. Quanto pesa questo veicolo? 189 kg, un peso notevolmente basso che la rende particolarmente maneggevole e guidabile.

La sicurezza e la tecnologia non sono di certo state trascurate dalla Trumph. La Street Triple 765 R A2 ha pneumatici Continental ContiRoad e include di serie l’ABS Cornering. La moto ha poi il controllo dell’anti-impennamento e il cambio elettronico Triumph Shift Assist. Sono disponibili quattro modalità di guida diverse in base alla strada che si vuol percorrere: Road, Rain, Sport e Rider. Tutte queste sono gestibili tramite la strumentazione multifunzionale e il display TFT. Il serbatoio ha una capacità di 15 litri, garantendo una buona autonomia per i viaggi anche più lunghi. La Triumph Street Triple 765 R A2 sarà disponibile in due nuove colorazioni ultra accattivanti: Matt Baja Orange e Pure White. Veniamo a quel che ci interessa: quanto costa? La moto sarà in vendita con un prezzo di 10.495 euro.