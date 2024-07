Un nuovo smartphone POCO arriverà nel corso dei prossimi giorni e si preannuncia un device molto particolare. Infatti, il brand controllato da Xiaomi sta lavorando ad una limited edition ispirata al Marvel Cinematic Universe e, in particolare, a “Deadpool & Wolverine“.

Il film in uscita nelle sale il prossimo 26 luglio si preannuncia estremamente irriverente e i fan non aspettano altro che vedere Ryan Reynolds e Hugh Jackman riprendere i loro iconici ruoli. Purtroppo, le informazioni a riguardo del nuovo device POCO sono molto limitate.

In questo articolo proviamo a raccogliere tutte le indiscrezioni emerse, provando ad immaginare la scheda tecnica. Un’immagine trapelata su X/Twitter grazie al leaker heyitsyogesh mostra un dispositivo caratterizzato da una backcover rossa in similpelle della stessa tonalità della tuta indossata dal Mercenario Chiacchierone.

POCO sta per presentare un nuovo smartphone in edizione limitata dedicato a “Deadpool & Wolverine” in uscita al cinema

Here's a glimpse of the upcoming POCO x Deadpool x Wolverine special edition smartphone.. Are you excited? pic.twitter.com/cYDlY68dWX — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 23, 2024

Il comparto fotografico è caratterizzato da due ottiche di colore nero, mentre il flash LED presenta un piccolo logo dedicato a Deadpool. A confermare che si tratta di una versione unica nel suo genere, sul lato destro del pannello posteriore, proprio sotto il logo POCO, è presente la dicitura “Special Limited Edition”.

Inoltre, possiamo immaginare che sul retro sarà presente anche Deadpool a figura intera. Infatti, nella foto pubblicata dal leaker, si notano le katane del personaggio ma l’immagine è tagliata e non è possibile ammirare lo smartphone nella sua interezza.

A giudicare dalla disposizione degli elementi, il dispositivo in questione potrebbe essere il POCO F6, un device caratterizzato da un display da 6.67 pollici con risoluzione di 1.5K e refresh rate a 120Hz. Il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 garantirà le prestazioni, anche grazie ai 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è basato su due ottiche, con il sensore principale da 50MP e una lente da 8MP a supporto. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida a 90W per garantire ampia autonomia con pochi minuti collegato alla corrente.

Considerando che si tratta di uno smartphone in edizione limitata, possiamo aspettarci che POCO realizzi anche personalizzazioni uniche per l’interfaccia. Inoltre, anche il packaging sarà esclusivo con la presenza di gadget e portachiavi a tema. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.