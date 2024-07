A partire dall’8 luglio fino al 29 luglio 2024, HoMobile ha lanciato un’ offerta per attirare nuovi clienti. Quest’ ultima è stata denominata ho. 5,99, ed è disponibile per chi attiva un nuovo numero o effettua la portabilità da alcuni operatori virtuali. Questa promozione, può essere sottoscritta esclusivamente online tramite il sito ufficiale del gestore. Essa include minuti illimitati verso tutte i numeri nazionali, SMS senza limiti e 100GB di traffico internet mobile in 4G. Il tutto a una velocità massima di 60Mbps in download.

Il costo di attivazione è ridotto a 2,99€. Un notevole sconto rispetto al prezzo standard di 29,90€.

HoMobile: novità sull’accesso al 5G e velocità di navigazione

Questa tariffa promozionale è valida solo per coloro che provengono da una lunga lista di operatori virtuali. Invece per i clienti che provengono da TIM, Vodafone, WindTre e VeryMobile, è necessario attivare la ricarica automatica. Altrimenti la sola offerta disponibile è quella a 13,99€ mensili con 150GB. Il costo della SIM è gratuito, mentre per una nuova eSIM è previsto un pagamento aggiuntivo di 1,99€.

Dal 8 maggio 2024, HoMobile ha poi introdotto un importante aggiornamento per le sue promo in 4G. Le quali prevedono un aumento del limite di velocità a 60Mbps sia in download che in upload. Per gli utenti interessati alla rete5G, l’operatore propone due opzioni. Ovvero l’opzione ho. Il Turbo, al costo di 0,99€ al mese, e il programma ho.+, a 1,99€. Tali opzioni consentono di accedere alla rete 5G. Ma è necessario possedere uno smartphone compatibile. Oltre che trovarsi in una zona che gode di una buona copertura.

Per coloro che invece non hanno un dispositivo compatibile con il 5 G o si trovano in aree non coperte dalla rete, sarà possibile continuare a navigare in 4G con una velocità teorica fino a 300Mbps. Cosa che garantisce comunque prestazioni superiori rispetto ai limiti precedenti. Questi aggiornamenti riflettono l’impegno continuo di HoMobile nel cercare di migliorare l’esperienza utente e di adattarsi alle evoluzioni tecnologiche del settore delle telecomunicazioni