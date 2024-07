Google potrebbe aver cambiato strategia riguardo visori e occhiali per la realtà estesa (XR). Piuttosto che sviluppare internamente tali dispositivi, l’azienda pare stia orientandosi verso un modello Android già esistente. A tal proposito, The Verge ha riportato che Google avrebbe recentemente avviato contatti con EssilorLuxottica, il colosso proprietario del marchio Ray-Ban. L’intenzione è quella di integrare il suo assistente intelligente Gemini in nuovi smartglass.

EssilorLuxottica è già partner di Meta per la linea di smartglass Ray-Ban Meta. L’interesse di Google potrebbe essere interpretato come una mossa strategica. Lo scopro sarebbe quello di contrastare l’influenza dell’azienda di Zuckerberg nel settore. Al momento, però, non ci sono dettagli specifici sui piani dell’azienda di Mountain View.

Nuovi occhiali smart di Google con Gemini AI?

Non è chiaro quale brand all’interno del portafoglio di EssilorLuxottica potrebbe essere coinvolto nella collaborazione. Il gruppo possiede diversi marchi come Oakley. Inoltre, gestisce catene di negozi come LensCrafters e Sunglass Hut.

Dal punto di vista tecnico, Google sembra non essere ancora pronta a integrare display avanzati nei suoi occhiali. È quindi probabile che un eventuale dispositivo si limiti a includere microfono, altoparlante e fotocamera, sfruttando le capacità multimodali di Gemini. Tale approccio ricorda quello presentato durante il Google I/O 2024 con i prototipi di Project Astra. Funzionalità come la riproduzione musicale, un ambito in cui l’azienda ha già esperienza con i Pixel Buds, e la possibilità di scattare foto e video per integrarli con Foto potrebbero rendere questi dispositivi molto interessanti per i consumatori.

The Verge, attraverso la newsletter Command Line, ha inoltre svelato dettagli sulla partnership di Google con Magic Leap. L’accordo mira a utilizzare la tecnologia AR di Magic Leap e le loro capacità produttive per creare un visore per sviluppatori basato su Android XR. Tale dispositivo sarebbe destinato inizialmente agli sviluppatori, con un visore consumer previsto per il 2025.

Suddette notizie arrivano mentre circolano voci su un possibile lancio di un visore per sviluppatori da parte di Google in collaborazione con Samsung previsto per ottobre. Tale visore rappresenterebbe un ulteriore passo verso un rilascio consumer, segnando una nuova fase nella competizione per la supremazia nel mercato della realtà estesa.