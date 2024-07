DAZN Italia ha annunciato un aumento dei prezzi per alcuni dei suoi abbonamenti. Dal 22 agosto 2024 i clienti già abbonati ai piani Start, Standard e Plus in versione mensile vedranno un incremento delle tariffe. La società ha spiegato che tale adeguamento è una risposta alle mutate condizioni di mercato. Il 18 luglio, DAZN Italia ha reso pubblico il nuovo listino prezzi. I nuovi costi sono già in vigore per i nuovi clienti. Ora con il prossimo aggiornamento gli aumenti interesseranno anche i già utenti.

DAZN annuncia nuovi aumenti per alcuni piani mensili

Vediamo nello specifi DAZN Start co cosa sta per cambiare. Il piano DAZN Start in versione mensile ha visto un aumento da 13,99euro a 14,99. Inoltre, dal 15 maggio, per gli utenti che utilizzano Google Pay o Apple Pay, il costo mensile è di 16,99euro. Per il piano DAZN Standard il prezzo mensile è aumentato da 40,99 euro a 44,99euro. Mentre chi paga tramite Google o Apple Pay deve ora pagare 49,99euro al mese. Infine, il piano DAZN Plus ha subito un aumento significativo passando da 59,99euro a 69,99euro mensili. Lo stesso prezzo è applicato ai pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay.

DAZN Italia ha assicurato che i clienti interessati dalle modifiche riceveranno una comunicazione dettagliata via e-mail. Il tutto nel rispetto del preavviso legale. Inoltre, per coloro che desiderano cancellare l’abbonamento, è possibile farlo con un anticipo di 30 giorni, senza alcun vincolo di permanenza.

La nuova rimodulazione delle tariffe riflette le sfide e i cambiamenti nel mercato dei servizi di streaming sportivo. Qui l’aumento dei costi operativi e la necessità di investire in contenuti di qualità stanno spingendo le piattaforme a rivedere i propri prezzi. Gli utenti, sebbene possano essere insoddisfatti dell’aumento, hanno comunque la possibilità di valutare l’offerta di DAZN rispetto ai propri bisogni. Per poi decidere se mantenere l’abbonamento o cercare alternative.