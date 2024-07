Secondo un recente sondaggio condotto da DTS, emerge una crescente domanda di schermi touch screen nelle auto. L’indagine, ha esplorato le preferenze degli utenti riguardo all’intrattenimento nei veicoli connessi. Ciò ha così rivelato che un numero sempre maggiore di persone desidera avere più schermi all’interno delle proprie vetture. Rispetto all’anno precedente, l’interesse per la visione di video in auto è salito dal 31% al 39%. Con una particolare predilezione per i servizi di intrattenimento integrati. Questo trend è piuttosto evidente tra i proprietari di auto di lusso e ultra-lusso. I quali sembrano richiedere schermi sia anteriori che posteriori per gestire al meglio tali servizi.

Auto elettriche: cambiamenti nelle abitudini di consumo dei contenuti

L’indagine ha anche analizzato le tipologie di contenuti visualizzati dagli utenti in auto. I risultati mostrano che, durante i viaggi brevi, gli automobilisti preferiscono guardare cortometraggi su piattaforme come YouTube e TikTok. Mentre, durante i viaggi più lunghi o mentre ricaricano i loro veicoli elettrici, scelgono di guardare film o serie televisive tramite servizi di streaming. Una delle motivazioni principali di questa tendenza è legata alla gestione dei bambini durante i viaggi. Il 32% degli intervistati infatti, ha dichiarato di apprezzare i servizi di streaming per intrattenere i più piccoli durante gli spostamenti.

In dettaglio, il 56% delle persone desidera uno schermo nella cabina anteriore della propria auto. Invece il 58% lo preferisce nella cabina posteriore. Questo aumento della domanda ha portato a un continuo incremento delle dimensioni degli schermi nei veicoli. Tanto che trovare un’auto con un display inferiore agli otto pollici è ormai raro. Nonostante ciò, non tutti i produttori di automobili concordano sull’utilità di schermi così grandi. Ad esempio, alcuni marchi come Maserati li considerano essenziali, altri come Aston Martin ritengono che si sia raggiunto un limite. Preferendo quindi mantenere i tasti fisici per evitare distrazioni alla guida.

Questa divergenza di opinioni riflette le diverse esigenze e preferenze degli automobilisti. Specialmente tra coloro che guidano auto ad alte prestazioni e trovano frustrante dover distogliere lo sguardo.