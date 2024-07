Il visore Vision Pro di Apple, lanciato in nuovi mercati come Francia e Germania dopo un anno dal suo debutto, si prepara a ricevere una serie di nuovi video immersivi. Apple ha annunciato questa novità attraverso un comunicato stampa, in cui ha anche svelato una nuova partnership con Blackmagic Design, il creatore del noto editor video DaVinci Resolve. Questa collaborazione, annunciata al WWDC 2024, mira a fornire ai registi professionisti strumenti avanzati per creare contenuti immersivi con un nuovo flusso di lavoro per Apple Immersive Video.

I nuovi video immersivi di Apple TV

I nuovi video immersivi saranno disponibili su Apple TV in Australia, Canada, Hong Kong, Francia, Germania, Giappone, Singapore, Regno Unito, Cina e Stati Uniti. Tuttavia, in Cina, i contenuti saranno accessibili tramite le app Migu Video e Tencent Video.

Uno dei primi nuovi contenuti è “Boundless“. Questo programma propone “viaggi una volta nella vita”, con un episodio ambientato in mongolfiera che mostrerà il paesaggio della Cappadocia, in Turchia. Un secondo episodio, “Arctic Surfing“, uscirà in autunno. Ad agosto, sarà presentato un nuovo episodio di “Wild Life“, una serie documentaristica sulla natura, con uno sguardo al Kenya Sheldrick Wildlife Trust, dove i custodi si prendono cura degli elefanti orfani. Successivamente, un episodio ambientato nelle Bahamas seguirà un gruppo di subacquei.

A settembre, farà il suo debutto “Elevated“, una serie di viaggi aerei che offre spettacolari vedute dall’alto di vulcani, cascate e altri paesaggi iconici delle Hawaii. Un episodio successivo mostrerà scenari autunnali del New England.

La nuova stagione di Apple Immersive Video

Verso la fine del 2024, Apple introdurrà una performance immersiva di The Weeknd, insieme a un cortometraggio intitolato “Submerged“, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, che narra la lotta di un equipaggio di un sottomarino contro un attacco di siluri. Gli utenti potranno anche godere di un cortometraggio che copre eventi dell’NBA All-Star Game, come la Rising Stars Challenge e lo slam dunk contest.

Infine, la nuova serie sportiva “Big-Wave Surfing” sarà dedicata al surf e verrà registrata quest’estate sulla Costa di Teahupo’o, a Tahiti, con disponibilità prevista entro la fine dell’anno. Apple ha promesso ulteriori serie, film, concerti e eventi sportivi catturati in Apple Immersive Video entro la fine dell’anno.