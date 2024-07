Dai prodotti freschi e surgelati, passando per la gastronomia e la cura della casa, fino ad arrivare a un reparto davvero unico, quello dedicato alla tecnologia, troverete solo il meglio da Esselunga. Lo store vi propone una selezione incredibile di articoli tech, spesso a prezzi più convenienti di quelli dei negozi specializzati. Ogni visita al supermercato diventa un’avventura tra i vari reparti, ognuno dei quali offre qualcosa di unico e indispensabile.

Potete trovare una tantissimi dispositivi, dai smartphone alle tv più gigantesche, dagli smartwatch agli elettrodomestici di grande portata. Questo rende Esselunga un concorrente diretto di giganti come MediaWorld e Unieuro, offrendo prodotti simili (se non identici) ma a prezzi scontati. Ogni visita al supermercato diventa così un’occasione non solo per fare la spesa, ma anche per aggiornare la vostra personale tecnologia. Esselunga è poi unica per i suoi volantini pieni di offerte straordinarie. Ogni settimana, nuove promozioni vi aspettano, permettendovi di risparmiare su molti device, inclusi quelli dei marchi più prestigiosi come LG, Acer, Samsung, Xiaomi e Apple. Queste offerte vi consentono di approfittare di sconti incredibili e di portare a casa dispositivi a prezzi pazzi ed imbattibili.

Smartwatch Xiaomi Redmi 2 a prezzo straordinario da ESSELUNGA

Una delle offerte più interessanti del momento è lo smartwatch Xiaomi Redmi 2, disponibile ad un costo super allettante. Se state cercando un device che funga da fitness tracker e che sia innovativo ma anche conveniente, questa è l’occasione che fa per voi. Lo Xiaomi Redmi 2 è dotato di un display TFT da 1,47 pollici con una risoluzione super di 172×320 pixel, offrendo una qualità visiva eccezionale. La sua autonomia è impressionante: fino a 14 giorni di uso continuo senza doverlo ricaricare una singola volta.

Questo smartwatch non è solo bello da vedere, ma anche estremamente funzionale, con oltre 30 modalità fitness. L’app Mi Fitness vi aiuterà inoltre a tenere traccia dei vostri progressi in modo semplice rendendo il monitoraggio delle attività fisiche molto easy. Esselunga vi offre la possibilità di acquistare questo straordinario dispositivo ad un prezzo a dir poco assurdo di soli 19,90 euro. Un’opportunità unica che non dovete lasciarvi sfuggire. Questa è solo una delle tante offerte disponibili da Esselunga. Non perdete l’occasione di scoprire tutte le promozioni andando sul sito ufficiale.