Elon Musk continua a spingere Starlink verso nuove frontiere, e con l’arrivo del Starlink Mini, le cose stanno cambiando davvero. Recentemente, Michael Nicolls, vicepresidente della divisione Starlink Engineering, ha fatto un annuncio entusiasta su X riguardo a un risultato straordinario ottenuto dalla piattaforma. I numeri sono impressionanti: in uno speedtest effettuato su Speedtest, Starlink ha raggiunto una velocità di download di 8102,6 Mbps e una velocità di upload di 2794,7 Mbps, con un ping di 40 millisecondi. Questi numeri non sono solo un vanto, ma segnano un vero e proprio record per il servizio di internet satellitare.

SpaceX e la sua connessione super veloce

Il segreto dietro a queste velocità impressionanti è il nuovo mobile community gateway che Starlink ha recentemente messo a punto. Questo dispositivo avanzato ha il potenziale per raggiungere teoricamente fino a 10 Gbps sia in download che in upload. Per dare un’idea delle proporzioni, SpaceX ha installato il primo di questi gateway in Alaska, e sembra intenzionata ad espanderne l’uso in altre località, nonostante i costi siano piuttosto elevati. Ogni unità costa circa 1,25 milioni di dollari, e il canone mensile per il suo utilizzo si aggira intorno ai 75.000 dollari.

Questo investimento considerevole non è solo un’opportunità tecnologica, ma risponde a una necessità concreta: garantire una connettività di alta qualità anche in aree remote e poco popolate, dove internet ad alta velocità può essere un lusso raro. In queste zone, dove la connettività è fondamentale per la vita quotidiana e lo sviluppo economico, il nuovo gateway rappresenta una vera e propria rivoluzione.

Internet per chiunque, ovunque

In pratica, Starlink sta dimostrando che è possibile superare le barriere geografiche e offrire internet veloce anche nelle località più isolate. Con questi risultati, SpaceX non solo sta cambiando il gioco della connettività satellitare, ma sta anche segnando un passo importante verso un futuro in cui le persone, ovunque si trovino, possano accedere a internet di alta qualità. Insomma, il futuro della connessione globale sembra sempre più luminoso grazie a Starlink e ai suoi innovativi progressi tecnologici.