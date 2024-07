A quanto pare OpenAI ha deciso di tirare un’altra carta fuori dal cilindro, stiamo parlando del suo nuovo modello GPT-4o, un modello di nuova generazione definito però come light, molto economico e compatto e che secondo gli esperti sarà in grado di “rivoluzionare il modo in cui gli sviluppatori creano applicazioni”, tale modello infatti non solo costa decisamente meno rispetto a quello più completo, ma ha anche prestazioni superiori a GPT 3.5.

Economico ed efficiente

La chiave alla base del progetto è l’estrema efficienzain termini di costo, con un prezzo di 15 centesimi per milione di token di input e 60 centesimi per milione di token di output, tutto ciò porta ad una riduzione netta dei costi pari a ben il 60%, come se non bastasse ciò non inficia la potenza che anzi è decisamente presente, GPT-4o mini raggiunge un punteggio dell’82% su MMLU, superando modelli come Gemini Flash e Claude Haiku.

Il capo della piattaforma API di OpenAI si è espresso in merito a tutto ciò affermando che: “Penso che GPT-4o Mini colga davvero la missione di OpenAI di rendere l’IA più ampiamente accessibile alle persone. Se vogliamo che l’IA avvantaggi ogni angolo del mondo, ogni settore, ogni applicazione, dobbiamo rendere l’AI molto più accessibile“.

La bassissima latenza di lavoro rende questo modello adatto a tantissimi scenari, chatbot con la possibilità di inserire testo in input ma anche immagini da comprendere o basi di codice complete, o ancora conversazioni complete da analizzare, l’interazione in tempo reale è ottimizzata e lo rende l’ideale per i chatbot di assistenza clienti.

Anche dal punto di vista prettamente scientifico ottiene grandi risultati, ad esempio nella competenza matematica e nella codifica, si erge con un punteggio dell’87% su MGSM e dell’87,2% su HumanEval, nei quali invece Claude 3 Haiku e Gemini 1.5 Flash, due modelli competitor, hanno ottenuto rispettivamente il 75.2% e il 78.9%, dunque inferiori.