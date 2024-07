TikTok incassa un’altra sconfitta. ByteDance, società madre del popolare social, si trova a fronteggiare numerosi ostacoli sia negli Stati Uniti che in Europa. Negli USA, l’azienda è stretta in una morsa tra la vendita forzata e la possibile chiusura delle attività. Mentre in Europa, ByteDance è impegnata in complesse battaglie legali. A tal proposito, la Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso dell’azienda di TikTok.

La piattaforma chiedeva di essere rimossa dall’elenco dei “gatekeeper” del Digital Markets Act (DMA). Tale elenco include colossi tecnologici come Meta, Apple, Amazon e Google, obbligati a rispettare rigorose normative per mantenere la concorrenza equa. La decisione dell’UE, confermata a febbraio, non è cambiata. TikTok è considerata una delle piattaforme social più influenti e il suo ruolo di gatekeeper è ritenuto indiscutibile.

Continua la crisi per TikTok

I giudici europei hanno motivato il loro verdetto affermando che la piattaforma, per il suo valore di mercato globale, la rapida crescita e il numero significativo di utenti nell’UE, soddisfa pienamente i criteri di un gatekeeper. Mentre gli argomenti di ByteDance sono stati giudicati infondati. TikTok, tramite un portavoce, ha espresso delusione per il rigetto del ricorso. Ha inoltre sottolineato che il social network si è già adeguato alle principali disposizioni del DMA fin da marzo.

Il DMA impone ai gatekeeper di seguire regolamentazioni stringenti. Tra queste, vi è l’obbligo di ottenere il consenso per consentire ad aziende terze di accedere ai loro servizi e di richiedere l’autorizzazione per la pubblicità personalizzata. La mancata conformità può comportare sanzioni milionarie.

La decisione della Corte di giustizia europea rappresenta un ulteriore ostacolo per ByteDance, che continua a navigare tra complesse normative internazionali e pressioni legali. Il tutto mentre cerca di mantenere e rafforzare la sua posizione nel mercato globale. Considerando la situazione attuale non resta che attendere ulteriori sviluppi e scoprire quali saranno le prossime mosse dell’azienda per il futuro sviluppo di TikTok.