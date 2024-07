Elon Musk prende in giro Microsoft per i recenti disservizi

Nella mattinata del 19 luglio 2024, un’importante interruzione informatica ha avuto ripercussioni su scala mondiale. La situazione ha colpito settori chiave come banche, compagnie aeree, rivenditori e operatori sanitari. Questo blackout sembra essere stato causato da un malfunzionamento del software di sicurezza Falcon sviluppato da CrowdStrike. Generando così il famigerato Blue Screen of Death sui sistemi Windows. La crisi ha bloccato operazioni fondamentali. Come quelle dell’aeroporto di Amsterdam. Qui infatti numerosi voli sono stati cancellati a causa del caos informatico. Nonostante l’incidente non fosse direttamente imputabile a Microsoft, l’azienda si è trovata sotto i riflettori per il malfunzionamento del suo sistema operativo.

Microsoft risponde con ironia alle provocazioni di Musk

Elon Musk, noto per il suo spirito provocatorio, non ha perso l’occasione di commentare la situazione. Sul suo account X, ha condiviso un’emoji che rideva in risposta a un meme di un utente. Quest’ ultimo prendeva in giro la situazione con la didascalia “tutto è inattivo, ma quest’app funziona ancora”. Un chiaro riferimento alla stabilità di X rispetto ai servizi di Microsoft. Cosa che ha suscitato grande attenzione sui social media. Sottolineando così come il CEO di Tesla e SpaceX non perda mai l’opportunità di lanciare frecciate ai suoi concorrenti.

In risposta alle provocazioni di Musk, Microsoft ha deciso di utilizzare l’ironia per affrontare la situazione. La società ha ripubblicato un vecchio post del 2021 sul proprio account. In cui si leggeva “Macrohard > > Microsoft”, giocando sul nome dell’azienda per suggerire che, nonostante tutto, continuano a superare le sfide con determinazione e resilienza. Questo messaggio ha evidenziato come Microsoft intenda gestire le critiche con umorismo. Cercando di mantenere un’immagine positiva nonostante i problemi tecnici affrontati.

Il malfunzionamento globale è stato rapidamente risolto. Ma ha messo in luce la vulnerabilità delle infrastrutture digitali su cui si basano molti servizi essenziali. L’incidente ha inoltre sollevato domande sulla sicurezza e sull’affidabilità delle soluzioni informatiche offerte da aziende come CrowdStrike. L’intervento di Musk, sebbene in tono scherzoso, ha ulteriormente alimentato il dibattito.