CoopVoce: le migliori offerte hanno come leader la EVO 150 a 7,90 €

Non occorreranno le solite promozioni da parte della concorrenza per riuscire a rubare utenti a CoopVoce questa volta. L’azienda virtuale infatti è stata in grado di tenere botta e di prendersi tanti nuovi clienti con le sue nuove opportunità, quelle che appartengono alla linea EVO.

Già durante gli scorsi mesi e soprattutto alla fine dello scorso anno questa gamma era stata pubblicata dal gestore, che aveva raccolto grandi risultati. L’obiettivo adesso è quello di continuare a fare del suo meglio, con l’estate 2024 cominciata nel miglior modo possibile.

Il provider vuole dare il massimo proprio per riuscire ad avere la leadership come hanno fatto anche gli altri gestori. Effettivamente le offerte in questione hanno tutte le carte in regola per dominare, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga.

Basta davvero poco per avere a disposizione il meglio questa volta, siccome si parte con prezzi davvero straordinari. CoopVoce intende destinare questa sua nuova offerta non solo ad alcuni clienti ma a tutti senza distinzioni. Inoltre concede loro anche un grande regalo oltre che un’opportunità legata ai suoi servizi.

CoopVoce: la miglior promo è tornata disponibile e sempre con i soliti contenuti

È stato davvero interessante quello che si è visto durante le scorse settimane con offerte clamorose sul sito di CoopVoce. L’azienda ha messo a disposizione minuti, messaggi e giga e ora fa lo stesso ma con una vecchia recluta, la EVO 150. L’offerta è tornata disponibile e ancora con i suoi contenuti soliti, ma con un prezzo più basso.

Questa infatti costa solo 7,90 € al mese per sempre per chi la sceglie e garantisce al suo interno minuti senza limiti e 1000 SMS. Non mancano i giga, che in questo caso sono 150 in 4G.

Da ricordare che CoopVoce consente di avere questa offerta a tutti e con un vantaggio: i primi due mesi saranno gratis per chi la sottoscriverà entro il 7 agosto.