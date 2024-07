Tutto confermato: a breve sarà lanciato il Nothing Phone (2a) Plus. Nei giorni scorsi, vari indizi avevano fatto pensare a un nuovo modello della linea, e ora suddette ipotesi trovano conferma. Da un lato, l’immagine di Mega Aerodactyl pubblicata su X, dall’altro l’emoji del “+” postata poche ore dopo sullo stesso social. La teoria più convincente portava proprio al Nothing Phone (2a) Plus, e adesso i fatti lo confermano.

L’azienda ha ufficialmente mandato gli inviti per la presentazione ufficiale del nuovo dispositivo, prevista per mercoledì 31 luglio alle ore 11 italiane. Al momento, non sono disponibili dettagli specifici o ulteriori indizi riguardo al nuovo telefono. L’unica informazione fornita è un’immagine piuttosto astratta utilizzata per la locandina dell’evento, che non offre molte indicazioni concrete.

Arriva il nuovo Nothing Phone (2) in versione Plus

Considerando la situazione attuale fare previsioni risulta piuttosto complicato. Il termine “Plus” generalmente suggerisce uno smartphone con uno schermo più grande. Considerando però che il Phone (2a) ha già una diagonale di 6,7 pollici, lo spazio per incrementi significativi senza entrare nel campo dei tablet è molto ridotto, se non inesistente.

Dunque, è probabile che la trasformazione da Phone (2a) a Phone(2a) Plus non riguardi le dimensioni dello schermo. Piuttosto potrebbe coinvolgere una revisione della scheda tecnica. Dettaglio sufficiente a differenziarlo dal Phone (2a) mantenendo però una “distanza di sicurezza” dal modello superiore, il Phone(2). In assenza di ulteriori rumor, le speculazioni sono molteplici e variano in base alla fantasia. Il Phone (2a) Plus potrebbe avere un SoC più potente del Mediatek Dimensity 7200 Pro, la ricarica wireless, un comparto fotografico migliorato, o anche un insieme di tali caratteristiche.

Il lancio del dispositivo rappresenta un’ulteriore evoluzione nella linea di prodotti Nothing. Quest’ultima continua a suscitare interesse e curiosità tra gli appassionati di tecnologia. Sarà interessante vedere come l’azienda riuscirà a differenziare il nuovo modello dai precedenti. L’attesa per la presentazione ufficiale è alta. Gli appassionati sperano in un dispositivo che offra prestazioni elevate e nuove funzionalità. Ma per avere conferme sarà necessario attendere la fine del mese.