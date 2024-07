L’operatore telefonico virtuale Noitel ha finora proposto tante offerte di rete mobile a basso costo e molto interessanti. Queste offerte hanno sempre incluso minuti di chiamate, sms e giga per navigare. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha deciso di cambiare un po’ la sua proposta. In particolare, l’operatore ha reso disponibile l’offerta mobile solo dati denominata Noitel Jump 300 Dati. Come suggerisce il nome, questa offerta arriva ad includere una grande quantità di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Noitel spiazza, arriva la nuova offerta solo dati Noitel Jump 300 Dati

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Noitel ha aggiornato il suo catalogo inserendo una nuova proposta. Come già accennato in apertura, l’operatore ha infatti da poco reso disponibile la nuova offerta mobile denominata Noitel Jump 300 Dati. Come suggerisce il nome, si tratta di un’offerta pensata per chi ha la sola necessità di avere un gran quantitativo di giga per navigare.

Ci troviamo infatti di fronte ad un’offerta solo dati. Nello specifico, l’offerta arriva ad includere fino a 300 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G su rete Vodafone, con una velocità massima pari a 60 mbps in download e 30 Mbps in upload. Come è facile immaginare, questa offerta non avrà inclusi né minuti di chiamate né SMS da inviare. In questo caso, gli utenti potranno comunque effettuare chiamate ad un costo di 23 centesimi al minuto e potranno anche inviare SMS ad un costo di 7 centesimi di euro.

Ricordiamo comunque che, per chi ne ha la necessità, sono ancora disponibili sul sito dell’operatore tante altre offerte mobile classiche. Una di queste è ad esempio l’offerta mobile denominata Noitel Super Jump 150. Quest’ultima offerta, in particolare, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese.

Per scoprire l’elenco completo di tutte le offerte dell’operatore virtuale, vi consigliamo comunque di visitare la pagina ufficiale di Noitel.