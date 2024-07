Taxi, a Roma arrivano 1000 licenze nuove e aumentano i prezzi

Sul fronte taxi sono arrivate novità molto importanti per quanto riguarda la città di Roma. Secondo quanto riportato infatti sono in arrivo 1000 licenze in più rispetto a quelle già presenti sul territorio, le quali consentiranno di potenziare il servizio nell’intera capitale.

Ad oggi i taxi sono ritenuti sotto il numero necessario per offrire il miglior servizio, almeno secondo quanto riferito dal sindaco Roberto Gualtieri. In questo modo si potrà evitare di far creare delle code all’attesa del proprio taxi di riferimento come succede ormai sempre più spesso

Più taxi in arrivo a Roma: ecco altre 1000 licenze aggiuntive

Da parte della Giunta di Roma è arrivata la delibera ufficiale che permetterà così di aumentare il numero dei taxi con l’introduzione di 1000 nuove licenze aggiuntive. A fine luglio verrà pubblicato ufficialmente il nuovo bando e grazie all’introduzione delle turnazioni integrative, si passerà dai 7700 taxi attuali a 9200 già nei prossimi mesi.

Queste sono state le dichiarazioni da parte del sindaco di Roma Gualtieri:

“Abbiamo raggiunto questo obiettivo superando le complesse procedure legali, senza poter contare sulla nuova normativa nazionale che avrebbe sottratto risorse vitali alla città per garantire i servizi legati all’arrivo delle nuove auto. Tra pochi giorni pubblicheremo il bando per 1.000 nuove licenze, che si aggiungeranno alle 450 doppie guide già ottenute nei mesi scorsi. Puntiamo ad avere più di 9.000 taxi operativi per il Giubileo“.

Sono state inoltre rimodulato anche le tariffe entro il limite dell’indice di inflazione previsto. Lo scatto iniziale del tassametro arriva dunque a 3,50 € nei giorni feriali diurni e passa a 7,50 € di notte. Rispettivamente il prezzo allo scatto era fermo a 3 e 7 € ormai dal 2012. È stata inoltre introdotta la corsa minima al prezzo di 9 €.

Dopo questa decisione che certamente porterà dei benefici anche nel periodo del giubileo, si aumenteranno anche le licenze NCC. Queste addirittura arriveranno ad essere 2000 in più rispetto ad ora.