Very Mobile: le offerte Promo Flash! valgono fino al 25 Luglio

Very Mobile estende fino al 25 luglio la disponibilità delle offerte online Very Esclusiva Promo Flash! XL e Very Esclusiva Promo Flash!, salvo eventuali cambiamenti. Il gestore ha prorogato anche il resto delle favolose tariffe offerte online alla medesima data, mentre le offerte nei negozi fisici saranno disponibili fino al 31 luglio.

Le offerte Very Esclusiva a 4,99 euro al mese sono promosse attraverso campagne digitali e possono essere attivate tramite la pagina dedicata presente sul sito ufficiale di Very Mobile. Durante l’acquisto, puoi scegliere tra una SIM fisica o una eSIM ed entrambi i formati sono disponibili senza costi aggiuntivi, quindi non dovrai sborsare altro.

Dettagli promo prorogate Very Mobile

Very Esclusiva Promo Flash! XL, comprende la bellezza di ben 150 Giga di traffico dati mensile con la potentissima tecnologia del 4G e con una velocità fino a 30 Mbps. Con questa promo speciale sono anche inclusi chiamate senza limiti e messaggi infiniti da poter inviare verso qualunque numero nazionale. Questa offerta Very Mobile richiede però l’attivazione del servizio di ricarica automatica. Essa permette di associare un metodo di pagamento come una carta di credito o un conto PayPal per ricevere una ricarica nel momento in cui la tariffa si rinnova ogni mese. Se il credito residuo è sufficiente a coprire il costo, la ricarica automatica non viene ovviamente effettuata. In caso cambiassi idea, puoi disattivare il servizio in qualsiasi momento tramite l’app Very Mobile, passando così a un’offerta con gli stessi vantaggi di base ma con 50 Giga in meno al mese.

L’offerta Very Esclusiva Promo Flash!, invece, presenta 100 Giga di traffico dati mensile in 4G ed ha le stesse condizioni per i minuti e gli SMS. Questa versione non richiede il servizio di ricarica automatica, addebitando il costo direttamente sul credito residuo. Per attivare entrambe le offerte Very Mobile, devi richiedere la portabilità del numero da specifici operatori, come Iliad, Fastweb, Sky Mobile e altri indicati sulla pagina dell’offerta. L’attivazione, in ogni caso, è esclusivamente online e gratuita, sia per il costo della SIM che per l’attivazione stessa.