Iliad batte TIM con la Giga 180 e la Flash 250, entrambe con il 5G

Anche a luglio Iliad ha messo a disposizione del suo pubblico le migliori opportunità mobili come si può vedere sul sito ufficiale.

Queste soluzioni consentono agli utenti di poter avere a disposizione il meglio, sia in termini di contenuti mobili, che in termini di convenienza. Non esiste infatti un gestore che non sia virtuale a concedere prezzi che durano per sempre esattamente come fa Iliad. L’altro vantaggio è quello di riuscire ad avere il 5G praticamente gratis tutti i mesi, senza costi aggiuntivi all’inizio e in corso d’opera. Chiaramente è fondamentale che le persone abbiano a disposizione uno smartphone compatibile e una zona in cui ci sono le reti che offrono il servizio.

L’altro aspetto riguarda invece la fibra ottica, alla quale si può accedere con uno sconto nel momento in cui si possiede un’offerta con un prezzo di almeno 9,99 € al mese.

Iliad: le migliori offerte per battere i mostri sacri TIM e Vodafone, ecco la Giga 180 e la Flash 250

Le offerte che Iliad rende disponibili questa volta sono eccezionali perché vantano contenuti all’apparenza inesauribili. Non esistono utenti che possano andare oltre il fabbisogno di giga che offre ad esempio la nuova Giga 180, l’offerta minore attualmente disponibile per smartphone. Chi la sottoscrive ogni mese per 9,99 € per sempre, può avere a disposizione minuti e messaggi illimitati verso qualsiasi numero con 180 giga in rete 5G gratuita.

Non è da meno l’altra proposta, la famosissima Flash 250, un’offerta mai vista prima dello scorso mese di giugno alla quale il gestore ha pensato per celebrare il suo sesto compleanno. Tenerla disponibile è stata la mossa giusta, in quanto ha attirato un numero di utenti impressionante. Costa attualmente 11,99 € al mese offrendo minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 250 giga in 5G. Anche questa consente un rapido accesso ad un’offerta in fibra ottica scontata a 19,99 € al mese per sempre.