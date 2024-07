Molti sono i film che possiamo guardare sulle relative piattaforme di streaming, le quali però alcune volte possono essere criticate o prese in discussione per un qualcosa che può essere successo. Effettivamente ultimamente Paramount e Skydance stanno facendo il giro del mondo.

Infatti si è alzata una discussione per la notizia che riguarda l’unione tra le due aziende, oltre che per le varie azioni finanziarie e strategiche.

Paramount e Skydance, cosa sta succedendo?

La notizia che ha riportato la fusione che dovrà avvenire tra le due aziende ha aperto un bel dibattito, cosa che non riguarda solo le implicazioni finanziarie e strategiche. Se vogliamo essere più precisi si parla di un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli svariati appassionati di design e del cinema, ovvero del logo provvisorio. Il quale è comparso in una delle ultime presentazioni agli investitori.

Il nuovo luogo nato dalla combinazione di Paramount e Skydance, combina il simbolo della montagna e le stelle della prima, con il famoso carattere maiuscolo della seconda. Cosa che a quanto pare ha fatto insorgere delle reazioni davvero in contrasto. Alcune persone definiscono questo lavoro come un tentativo riuscito abbastanza male, quale senza personalità e coerenza.

Come successo anche in passato con la Warner Bros. Discovery, i primi tentativi nel realizzare il logo sono sempre quelli più irrisori. Normalmente nel caso citato, il logo realizzato era temporaneo cosa che si potrebbe ritrovare anche per il logo di Paramount e Skydance.

Spostandoci su Paramount il logo iconico per molte generazioni, vuole rappresentare un legame emotivo anche con il mondo del cinema e in generale della cultura. Per molte persone provare a modificare questo logo rischia di davvero cambiare la storia di un patrimonio inestimabile, se parliamo di emozioni. Normalmente la scelta viene lasciata sempre ai dirigenti di Paramount che saranno gli incaricati di trovare una soluzione che abbracci tutto quello che si richiede.