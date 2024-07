L’ AI continua a meravigliarci delle sue capacità, ma ultimamente si è spinta anche oltre dato che adesso è in grado di generare anche dei video che riproducono delle storie inventate proprio dall’ intelligenza artificiale. Tutto parte dalla piattaforma Dreamflare che, grazie a numerosi studi sull’ AI, è riuscita a realizzare un’ applicazione per guardare film che non vengono realizzati dagli umani ma dall’ intelligenza artificiale.

Lanciata a luglio 2024, Dreamflare ha riscosso molto successo tra la popolazione soprattutto perché i suoi film sono realizzati in maniera differente da tutti gli altri, nonché contengono storie veramente originali. La piattaforma è stata creata dal regista Rob Bralver insieme all’ ex dipendente di Google, Josh Liss, e la sua intenzione principale è quella di realizzare dei video o film grazie all’ aiuto dell’ AI di terze parti in modo da avere a disposizione più possibilità di scelta riguardo al tipo di tecnologia.

AI, ecco come sarà la nuova piattaforma

La piattaforma punta soprattutto alla pubblicazione di film a pagamento dato che gli stipendi dei dipendenti deriveranno principalmente dalla pubblicità e agli abbonamenti degli utenti. Le tipologie di film saranno i Flip, storie a fumetto, e gli Spin, cortometraggi in cui l’ utente potrà cambiare le sorti della storia. Alcuni degli esempi che ha realizzato la piattaforma sono The Great Catspy, la storia di un gatto investigatore e la serie Destinies Kingdom, in cui si può cambiare il destino dei personaggi assumendo il ruolo di un re all’ interno del regno magico. In questi giorni ci sono dei contenuti che possono essere guardati gratis grazie all’ evento “Free This Week” fornendo agli utenti una visione più chiara di come lavora la piattaforma.

Con questa nuova piattaforma si continuano ad alimentare le proteste degli attori di Hollywood sull’ utilizzo dell’ intelligenza artificiale nei film dato che porterà alla diminuzione degli attori in gioco. Il mondo del cinema sta cambiando e quindi bisognerà fare delle scelte per preservare la carriera di molti attori.