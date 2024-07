OFFERTA BOMBA Amazon scopri l’innovazione con il FRITZ!Box 7590

Il nuovo modem router FRITZ! Box 7590 AX Edition International di AVM è finalmente in Offerta su Amazon ! Questo dispositivo rappresenta una soluzione all’avanguardia. In particolare per chi cerca una connessione internet stabile e veloce. Dotato del più recente standard Wi-Fi 6, esso è capace di offrire velocità di trasmissione fino a 3.600Mbps. Così da essere ideale per gestire applicazioni ad alta intensità. Come streaming 4K, gaming online, videoconferenze e molto altro ancora. Grazie al supporto per ADSL2+ e VDS, il FRITZ! Box è pronto a soddisfare le esigenze delle reti domestiche e aziendali più esigenti.

FRITZ! Box7590: versatilità e funzioni avanzate per una “casa intelligente”

Il sistema di modulazione OFDMA con QAM-1024 integrato in questo modem router riduce i tempi di latenza e migliora l’efficienza. In questo modo riesce ad assicurare prestazioni superiori anche quando sono connessi contemporaneamente più device.

Oltre alle elevate prestazioni Wi-Fi, il FRITZ!Box 7590 AX offre una vasta tipologia di funzionalità per la gestione della telefonia e della vostra abitazione. La base DECT integrata permette di collegare fino a sei telefoni cordless e vari accessori per la smart home. Come prese intelligenti e lampade LED compatibili con il sistema. In più, il modem include due porte USB 3.0 per il collegamento di supporti di memoria esterni. Questi ultimi possono essere utilizzati come server multimediali per condividere film, musica e foto all’interno della rete domestica.

Insomma, Il FRITZ!Box 7590 AX non è solo un router. Ma un vero e proprio centro di controllo per tutte le esigenze di connessione. Grazie alla sua interfaccia utente intuitiva, disponibile in diverse lingue tra cui l’italiano, è possibile configurare facilmente tutte le impostazioni. Le funzionalità multimediali sono potenziate dal server NAS integrato. Il quale facilita la distribuzione dei contenuti su dispositivi come smart TV e smartphone.

Per chi fosse interessato ad accaparrarsi questo gioiello della tecnologia, Amazon ha da poco lanciato un’ offerta speciale. Infatti il FRITZ!Box 7590 AX è ora disponibile al super prezzo di 199.90€, grazie ad uno sconto del 9% sul prezzo di listino originale. Non perdetevi questa soluzione completa e versatile. Assolutamente deale per chi cerca prestazioni elevate, sicurezza avanzata e una gestione efficiente della propria rete domestica e aziendale.