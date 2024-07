Molti sono gli esemplari di animali che possiamo vedere oggi, molti dei quali contengono delle caratteristiche molto peculiari appartenenti della loro specie. Ed è proprio per questo che l’attenzione degli scienziati si pone su questi animali. C’è in specifico un animale marino che sta raccogliendo l’attenzione di tutti.

Codesto è caratterizzato da dei tratti davvero speciali lasciando addirittura a bocca aperta chi non ha mai avuto la possibilità di vederlo.

Animale marino, così speciale?

Uno specifico studio svolto da un team internazionale di ricercatori ed effettuato recentemente ha fatto in modo di porre alla luce il fenomeno riguardante la colorazione molto particolare di colore blu elettrico della razza ribbontail. Scoperta che sembrerebbe lucra solo all’interesse. La quale però pone uno sguardo alle nuove prospettive per lo sviluppo di nuove tecnologie basate sugli animali, soprattutto se si parla di colorazioni eco-compatibili.

Una parte molto fondamentale per un animale marino come così per il mondo animale è la comunicazione visiva e soprattutto la colorazione della pelle è uno degli aspetti più affascinanti. Prendendo come esempio la razza ribbontail, la sua peculiarità di avere delle distintive macchie di colore blu elettrico ha attratto l’interesse di molti studiosi.

Attraverso le tecniche all’avanguardia come ad esempio la microtomografia computerizzata, la microscopia elettronica ed uno studio davvero attento dell’animale marino ha portato i ricercatori alla scoperta che il colore fatiscente della razza in questione è dato dalle cellule cutanee uniche del loro genere. Queste cellule a quanto pare presentano una struttura tridimensionale stabile di sfere nanometriche contenenti nanocristalli riflettenti.

Oltre l’interesse della stessa ricerca, il team di ricercatori ipotizza che la relativa colorazione abbastanza accesa, offra svariati vantaggi mimetici alle stesse razze. Fornendo così la capacità di confondersi con l’ambiente acquatico, nel quale uno dei colori fondamentali ed irrinunciabili non può che non essere il blu.