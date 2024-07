XPPen: splendide offerte per l'Amazon Prime Day

XPPen, azienda che da diversi anni si occupa della realizzazione di tablet e tavolette grafiche per gli artisti, ha lanciato le proprie offerte per l’Amazon Prime Day, ponendo a prezzi decisamente scontati i migliori prodotti, come Artist 15.6 Pro e Artist Pro 14 (gen2). E’ arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un loro prodotto, soprattutto a cifre così basse (l’elenco completo lo trovate qui).

Artist 12 2nd

Artist 12 2nd è dotato del chip intelligente X3 di XPPen e offre 8.192 livelli di pressione, con una forza di attivazione iniziale di soli 3 g, migliorando la sensibilità di 10 volte per lavori con linee più fini. Il suo stilo senza batteria non richiede una ricarica costante, consentendoti di disegnare ininterrottamente per ore. Supporta una funzione di inclinazione fino a 60°, rendendo l’ombreggiatura fluida ed efficace. Con un’ampia gamma di colori pari al 127% della gamma dinamica sRGB, offre un’esperienza visiva vivida con colori ricchi e dettagli intricati, anche negli ambienti più bui. Lo schermo completamente laminato riduce al minimo la parallasse e offre una maggiore precisione, garantendo un’esperienza di disegno naturale. Disponibile in quattro colori, Artist 12 2nd può essere tuo con uno sconto fino al 22% durante il Prime Day, al seguente link.

Artist 15.6 Pro

Artist 15.6 Pro vanta un display IPS completamente laminato da 15,6 pollici abbinato a un’eccellente precisione del colore dell’88% NTSC (120% sRGB) con 178 gradi di angolo visivo che presenta colori vibranti, immagini vivide e dettagli su una gamma visiva più ampia. Supportando una funzione di inclinazione di 60 gradi, l’innovativa interfaccia con quadrante rosso combinata con 8 tasti di scelta rapida personalizzabili semplifica la configurazione anche per i principianti. Con Artist 15.6 Pro potrai vivere un’esperienza di disegno più naturale e familiare che mai. Oggi disponibile su Amazon con sconto del 32%.

Artist Pro 14 (Gen 2)

Artist Pro 14 (Gen 2) è la prima tavoletta grafica del settore con 16.384 livelli di pressione. Dotato dello stilo con chip intelligente X3 Pro, vanta un aumento della precisione del 20%, offrendo linee precise e fluide praticamente senza ritardi o linee spezzate. Ciò garantisce che ogni dettaglio dei tuoi progetti artistici prenda vita. È dotato di uno straordinario display da 14 pollici completamente laminato con una gamma cromatica più ampia del 99% sRGB, che ridefinisce lo standard professionale. Disegnate in modo intuitivo sul display in vetro acidato antiriflesso e anti-impronte utilizzando lo stilo con punta in feltro per un’esperienza di disegno simile alla carta che offre una creatività coinvolgente.

Lo sconto per l’Amazon Prime Day è incredibile, circa il 15% in meno del listino, a questo link.

Artist 12

Artist 12 è dotato di un display FHD da 11,6 pollici, che offre uno schermo super portatile che può essere comodamente posizionato sulla scrivania o ovunque preferite per semplificare il vostro spazio di lavoro. Il suo avanzato stilo P06 senza batteria è dotato di una gomma digitale e offre 8192 livelli di pressione. Il tablet è dotato di sei comodi tasti di scelta rapida e un sottile touchpad, ognuno dei quali può essere personalizzato per adattarsi ai vostri strumenti preferiti. La barra a sfioramento può essere programmata per ingrandire e rimpicciolire la tela, scorrere su e giù e altro ancora. Queste opzioni di personalizzazione vi consentono di ottimizzare il vostro flusso di lavoro, consentendovi di creare le tue idee in modo più rapido ed efficiente.

La promozione per l’Amazon Prime Day, disponibile qui, prevede uno sconto del 20% dal listino.

Deco Pro MW

Deco Pro MW di XPPen integra un chip Bluetooth v5.0 avanzato, garantendo una connettività wireless affidabile. La sua innovativa doppia rotella e otto tasti di scelta rapida migliorano significativamente il flusso di lavoro. Con un corpo ultrasottile di soli 7 mm e una batteria ad alta capacità, soddisfa le esigenze di lavoro tutto il giorno in modalità Bluetooth. La serie Deco Pro è dotata di otto tasti di scelta rapida reattivi e due quadranti innovativi, che vi consentono di accedere immediatamente a funzioni specifiche con semplici configurazioni, estendendo la vostra produzione creativa con alta efficienza. Deco Pro supporta un’inclinazione fino a 60°, fornendo transizioni più fluide e naturali tra linee e tratti, consentendovi anche di aggiungere ombreggiature alle tue creazioni.

Prezzo fortemente ribassato per l’Amazon Prime Day, potete acquistarlo al seguente link con una riduzione del 30%.