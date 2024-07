Braun: offerte imperdibili per l'Amazon Prime Day

L’Amazon Prime Day è ormai dietro l’angolo, e con esso anche le nuove speciali offerte Braun, con tantissimi dispositivi dedicati all’epilazione, alla rasatura, alla rifinitura e regolazione della barba in super sconto dalle 00:00 del 16 Luglio, fino alle 23:59 del 17 luglio. Vediamo quali sono i migliori prodotti Braun in promozione in esclusiva per gli utenti con un abbonamento Amazon Prime.

Braun Skin i-Expert

Desiderate una soluzione permanente per l’epilazione? allora dovete provare assolutamente Braun Skin i-Expert, il primo dispositivo a luce pulsata con app integrata che impara, si adatta alla pelle e fornisce feedback in tempo reale per migliorare le sessioni di epilazione, con i primi risultati visibili in sole 3 settimane, per ottenere fino a 1 anno di pelle liscia (seguendo un regime di trattamento, con risultati individuali che possono variare da persona a persona), in tutto il comfort di casa propria.

La tecnologia intelligente (condivisa con Cyden) di Braun Skin i-expert adatta automaticamente la potenza di ogni impulso alla tonalità della pelle e guida in modo interattivo l’utente durante il trattamento in base all’area del corpo selezionata.

Braun Silk-Epil 9 Flex

Disponibile nelle nuove colorazioni oro e rosè, è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile, che riesce ad adattarsi perfettamente alle curve del nostro corpo. La novità risiede nella funzione Smart Touch, per una epilazione senza sforzi e delicata, in quanto progettata per le aree sensibili. La testina gode anche della tecnologia MicroGrip, per un maggior livello di precisione, che permette di catturare i peli tre volte più corti rispetto alla ceretta (fino a 0,5mm), con pelle liscia fino a 4 settimane.

Braun Series 9 Pro+

Braun Series 9 Pro+ è il rasoio più efficiente della linea di prodotti Braun, progettato per una rasatura confortevole su una barba di 1, 3 o 7 giorni, grazie alla presenza del rifinitore Pro, che riesce a tagliare perfettamente anche i peli più lunghi. Il sistema 2in1, con testina ProComfort, che offre la routine pre-rasatura, è in grado di preparare la pelle ad una rasatura più profonda, andando a limitare il numero di passate.

I suoi 5 elementi di rasatura ProShave perfettamente sincronizzati assicurano la rasatura più profonda e confortevole mai realizzata da Braun: fino a 0,05 millimetri con le lamine Optifoil, la barra metallica SkinGuard che previene le irritazioni e le lame Direct&Cut e ProLift per radere i peli più difficili e lunghi. Non manca la stazione SmarCare 6-in-1, un accessorio che pulisce, asciuga e ricarica il dispositivo, per mantenerlo come nuovo ogni giorno. Braun Series 9 Pro+ vanta una potente batteria Li-Ion da 60 minuti di autonomia, LED Pro Display ed è 100% waterproof per una rasatura confortevole anche sotto l’acqua, ed è impreziosito dalla custodia PowerCase per una ricarica più potente e maggiore fino a sei settimane di rasatura, anche quando si è in viaggio

Braun BT9

Il regolabarba Braun BT9 vanta le nuove lame ProBlade, capaci di tagliare anche i peli più difficili grazie a un design con angolo di 48 gradi, che rende le lame ancora più affilate. L’innovazione ProBlade evita gli spostamenti dei peli, per un miglior comfort sulla pelle, con testine intercambiabili ProCountour e ProDetails per una migliore precisione e controllo (rispetto alla versione BT precedente). La tecnologia AutoSense garantisce uniformità professionale su qualsiasi barba, con cuscinetti a sfera che riducono l’attrito della lama, per un minor calore, consumo energetico ed una maggiore durata del dispositivo. In ultimo, la sua autonomia è la più elevata dell’intera gamma: ben 180 minuti.

Braun All-In-One Series 7

Braun All-In-One Series 7 è il rifinitore perfetto per la vostra barba, ma anche per corpo e capelli, completo di 17 accessori per ogni stile: tra cui pettini per barba, capelli, corpo, sopracciglia e testine di vario genere. Il prodotto presenta la lama ProBlade, per la maggiore efficienza ad ogni passata, dal design con angolo di 48 gradi, di cui vi abbiamo parlato in precedenza, ed anch’esso con tecnologia AutoSense, per l’adattamento della potenza di taglio in proporzione alla densità della barba stessa.