Amazon riserva uno sconto assurdo sull’acquisto di Apple iPad di ultima generazione, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare un prodotto di qualità superiore al normale, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare moltissimo, anche più di 200 euro.

Il dispositivo in promozione è precisamente l’Apple iPad di quinta generazione, il modello lanciato nel corso del 2022, oggi proposto nella sua versione con 64GB di memoria interna WiFi + Cellular. Quest’ultima specifica è decisamente importante, poiché dovete sapere che il prodotto può collegarsi alla rete sia tramite l’inserimento di una SIM che il WiFi, così da poterlo utilizzare senza difficoltà anche mentre si è in movimento.

Apple iPad: ecco lo sconto di oggi

L’offerta da non perdere è attiva solo per poco tempo, infatti oggi avete la possibilità di approfittare di una delle migliori occasioni degli ultimi tempi, che prevede l’acquisto di un Apple iPad nelle condizioni appena elencate, ma con una spesa finale da sostenere estremamente ridotta: basteranno 599 euro, contro gli 829 euro previsti originariamente di listino. Premete questo link per acquistarlo subito.

Il modello può essere acquistato su Amazon in quattro colorazioni differenti, dovete però prestare attenzione al prezzo di vendita, in quanto potrebbe essere altrettanto differente, proprio in relazione al colore selezionato. Il display resta essere da 10,9 pollici di diagonale con True tone, ed una ampissima gamma cromatica, oltre ad avere trattamento antiriflesso, che permette di trattenere qualsivoglia tipologia di riflesso.

Il comparto fotografico è composto da due sensori nella parte posteriore, con il principale da 12 megapixel, seguito poi a ruota da un grandangolare da 12 megapixel. Gli altoparlanti sono stereo con posizionamento su entrambi i lati corti, il che facilita di molto l’ascolto durante l’utilizzo in orizzontale, come nella maggior parte dei casi.